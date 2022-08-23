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***KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

23.08.2022 17:05
***KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR

24.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
KUSTUR KUSADASI TURIZM KSTUR 3,6535929 3,2882336


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057804


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Tam 6.848 6.916 34,00  
Yarım 3.337 3.381 16,00  
Çeyrek 1.673 1.690 8,00  
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B. Petrol 99 99 2,83  
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