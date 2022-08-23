***KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KSTUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler KSTUR24.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaKUSTUR KUSADASI TURIZM KSTUR 3,6535929 3,2882336Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057804BIST