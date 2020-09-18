***KSTUR*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
18.09.2020 09:51
***KSTUR*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [KSTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/09/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
18/09/2020
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere KSTUR.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (18/09/2020) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875557
BIST
13:041.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
13:047,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5719
En Düşük
7,5327
13:048,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0167
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
13:04475,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,87
|Açılış
|: 475,59
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler13:03
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.227,20
|736.136
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|400.348
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.315.795
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|4.698.375
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.042.700
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|BRKO
|0,55
|3.610.679
|% -9,84
|
|DGKLB
|2,59
|237.307.055
|% -9,76
|
|KRDMD
|3,24
|1.171.265.568
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|524.372.113
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,60
|304.174.304
|% 7,44
|
|AVOD
|4,12
|262.060.515
|% -7,21
|
|DGKLB
|2,59
|237.307.055
|% -9,76
|
|KRDMD
|3,24
|1.171.265.568
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,60
|304.174.304
|% 7,44
|
|PETKM
|4,40
|524.372.113
|% 0,69
|
|IHLAS
|1,06
|96.179.910
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,59
|237.307.055
|% -9,76
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5676
|7,5699
|% 0,31
|
|Euro
|8,9624
|8,9678
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,7958
|9,8449
|% 0,37
|
|Frank
|8,2984
|8,3484
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0117
|2,0218
|% 0,30
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|9,82
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.199
|21,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,59
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,99
|
|Çeyrek
|760
|778
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,04
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|0,11
|