***KSTUR*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***KSTUR*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [KSTUR]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/09/2020Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt Alışı (Default Purchase)İlgili PazarPAY PİYASASITakas Tarihi18/09/2020AçıklamalarTakasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere KSTUR.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (18/09/2020) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875557BIST