***KSTUR*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
21.09.2020 10:09
***KSTUR*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [KSTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/09/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
21/09/2020
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere KSTUR.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (21/09/2020) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875856
BIST
12:581.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -8,02
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
12:587,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0467
|Açılış
|: 7,6270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6063
En Düşük
7,5393
12:588,9618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
12:58472,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,79
|Açılış
|: 472,14
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler12:55
|EGPRO
|21,34
|7.089.611
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|854.862
|% 10,00
|
|RODRG
|5,28
|257.886
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|2.619.718
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|305.852
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|35.964
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|1.051.083
|% -10,00
|
|KENT
|419,00
|213.271
|% -8,09
|
|NUGYO
|7,14
|8.315.737
|% -6,67
|
|BRMEN
|2,61
|9.317.481
|% -4,40
|
|SISE
|6,48
|710.785.494
|% 1,41
|
|KRDMD
|3,27
|597.403.026
|% 0,93
|
|GARAN
|6,57
|265.802.890
|% -1,35
|
|PETKM
|4,35
|253.295.079
|% -1,14
|
|ALKIM
|14,76
|216.527.772
|% 5,28
|
|KRDMD
|3,27
|597.403.026
|% 0,93
|
|SISE
|6,48
|710.785.494
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,76
|142.116.879
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|174.047.995
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,54
|90.882.107
|% 0,65
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6002
|7,6019
|% 0,61
|
|Euro
|8,9625
|8,9675
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,7366
|9,7854
|% 0,07
|
|Frank
|8,2760
|8,3259
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0208
|2,0309
|% 0,62
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.191
|-9,00
|
|Tam
|3.118
|3.195
|-21,32
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-10,31
|
|Çeyrek
|756
|773
|-5,15
|