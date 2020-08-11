***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.08.2020 11:18
***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Necati Gelmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867889
BIST
12:371.104
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 28,68
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
12:377,2433
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,0944
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:378,5373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0784
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:37462,87
En Yüksek
|Değişim
|: -3,26%
|| -15,58
|Açılış
|: 462,87
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler12:37
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|IZTAR
|4,84
|656.938
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|52.965
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|4.112.003
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|NUGYO
|7,30
|20.264.084
|% -7,59
|
|ASELS
|18,50
|866.635.580
|% 2,61
|
|THYAO
|11,49
|786.648.002
|% 8,81
|
|EKGYO
|2,04
|663.771.961
|% 3,03
|
|GARAN
|6,84
|563.797.100
|% 4,11
|
|SISE
|6,18
|519.930.212
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,04
|663.771.961
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,12
|250.224.993
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,93
|442.241.063
|% 3,57
|
|SISE
|6,18
|519.930.212
|% 3,87
|
|GARAN
|6,84
|563.797.100
|% 4,11
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2393
|7,2433
|% -1,29
|
|Euro
|8,5282
|8,5373
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,4144
|9,4616
|% -1,56
|
|Frank
|7,8638
|7,9112
|% -1,47
|
|Riyal
|1,9174
|1,9270
|% -1,71
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|-35,87
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-15,70
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-119,00
|
|Tam
|3.069
|3.148
|-130,49
|
|Yarım
|1.483
|1.523
|-63,12
|
|Çeyrek
|744
|761
|-31,56
|
|Gümüş.Ons
|28,22
|28,26
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,30
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|0,37
|