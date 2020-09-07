***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2020 11:49
***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Necati Gelmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873490
BIST
14:331.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:337,4646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0312
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
14:338,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:33462,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 462,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:33
|DITAS
|33,00
|3.712.421
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.898.703
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|SELGD
|2,75
|1.215.144
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.007.292
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.057.586
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,24
|2.639.721
|% -5,93
|
|TURSG
|6,16
|628.863.097
|% 3,53
|
|SISE
|6,29
|624.778.672
|% 0,48
|
|FENER
|40,36
|615.914.413
|% 9,02
|
|EKGYO
|1,81
|556.851.453
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,70
|358.138.236
|% 2,78
|
|EKGYO
|1,81
|556.851.453
|% 4,02
|
|ADESE
|2,14
|232.585.498
|% 4,90
|
|TURSG
|6,16
|628.863.097
|% 3,53
|
|SISE
|6,29
|624.778.672
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,70
|358.138.236
|% 2,78
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4623
|7,4646
|% 0,42
|
|Euro
|8,8242
|8,8302
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7887
|9,8378
|% -0,54
|
|Frank
|8,1284
|8,1774
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9841
|1,9940
|% 0,40
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-3,37
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|-4,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,82
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,36
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,60
|