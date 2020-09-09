***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2020 15:47
***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Necati Gelmez tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874147
BIST
15:331.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.097
En Düşük
1.087
15:337,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:338,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0222
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8360
En Düşük
8,7995
15:33465,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,78
|Açılış
|: 465,61
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ALCAR
|93,50
|21.312.546
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.338.900
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|21.541.056
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,16
|653.437.110
|% 9,98
|
|AFYON
|4,25
|600.851.808
|% 5,72
|
|ODAS
|2,60
|452.295.096
|% 4,00
|
|GSRAY
|4,78
|448.749.055
|% 9,89
|
|THYAO
|10,85
|384.801.930
|% 0,65
|
|ODAS
|2,60
|452.295.096
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,79
|308.315.527
|% -1,10
|
|AFYON
|4,25
|600.851.808
|% 5,72
|
|ADESE
|2,21
|258.525.616
|% 6,76
|
|VKGYO
|3,62
|367.970.302
|% 8,06
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4951
|7,4968
|% 0,19
|
|Euro
|8,8315
|8,8347
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6622
|9,7106
|% -0,25
|
|Frank
|8,1381
|8,1871
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9924
|2,0024
|% 0,16
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-2,61
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.077
|3.124
|7,00
|
|Tam
|3.069
|3.145
|7,79
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|3,77
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|0,44
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:44DESPC
Yüzde 4.26 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 678, 081 adet işlem
-
15:43AKCNS
Yüzde 6.69 oranında artışla 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 385, 656 adet işlem
-
15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TCELL, KOZAA
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 49 artarak (% 0.55 ) 1, 006
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, EMNIS, YONGA, TKURU, ARTI, MMCAS, MERIT, UZERB, COSMO, SUMAS