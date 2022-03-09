***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2022 12:27
***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emine Tünay Kavasoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008665
BIST
12:472.052
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 40,25
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
12:4714,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2036
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
12:4716,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,3079
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1143
En Düşük
15,7698
12:47953,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,15
|Açılış
|: 953,86
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler12:47
|GZNMI
|16,94
|402.037
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|325.023
|% 9,94
|
|SASA
|55,75
|1.525.347.605
|% 9,85
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|AVOD
|1,87
|51.354.866
|% 8,72
|
|ALKIM
|18,78
|38.516.730
|% -4,72
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|BRLSM
|9,28
|11.906.455
|% -3,83
|
|PAMEL
|102,10
|5.112.735
|% -3,50
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|THYAO
|26,16
|2.947.170.687
|% 3,40
|
|SASA
|55,75
|1.525.347.605
|% 9,85
|
|KRDMD
|14,95
|1.448.540.562
|% 2,47
|
|KOZAL
|144,30
|1.434.520.322
|% -0,21
|
|SISE
|13,44
|1.066.619.336
|% 4,11
|
|ODAS
|1,50
|179.736.790
|% 5,63
|
|THYAO
|26,16
|2.947.170.687
|% 3,40
|
|YKBNK
|3,69
|366.689.215
|% 1,93
|
|KRDMD
|14,95
|1.448.540.562
|% 2,47
|
|SISE
|13,44
|1.066.619.336
|% 4,11
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6457
|14,6542
|% 1,41
|
|Euro
|16,0861
|16,1123
|% 1,95
|
|Sterlin
|19,2077
|19,3040
|% 1,71
|
|Frank
|15,7176
|15,8122
|% 1,40
|
|Riyal
|3,8929
|3,9124
|% 1,32
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.019
|-32,50
|
|Altın Gr.
|954
|954
|0,29
|
|Cumhuriyet
|6.339
|6.435
|92,00
|
|Tam
|6.293
|6.455
|77,55
|
|Yarım
|3.044
|3.125
|39,92
|
|Çeyrek
|1.527
|1.562
|19,96
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,02
|
|B. Petrol
|127
|127
|-1,29
|