***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2022 12:29
***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Buse Çavuş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008667
BIST
13:242.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 32,01
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
13:2414,6336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1830
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
13:2416,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2978
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1180
En Düşük
15,7698
13:24949,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,94
|Açılış
|: 949,07
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler13:24
|GZNMI
|16,94
|402.206
|% 10,00
|
|SASA
|55,80
|1.714.248.853
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|345.513
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,60
|805.097
|% 9,09
|
|DOGUB
|3,66
|9.693.840
|% 8,28
|
|SERVE
|15,30
|183.510
|% -9,95
|
|ISBTR
|60.000,00
|184.000
|% -6,25
|
|PAMEL
|99,70
|5.792.723
|% -5,77
|
|EUHOL
|2,81
|9.658.709
|% -4,42
|
|BRLSM
|9,25
|13.850.399
|% -4,15
|
|THYAO
|26,08
|3.084.819.508
|% 3,08
|
|SASA
|55,80
|1.714.248.853
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,89
|1.621.045.826
|% 2,06
|
|KOZAL
|143,50
|1.503.474.323
|% -0,76
|
|SISE
|13,42
|1.143.515.625
|% 3,95
|
|ODAS
|1,48
|204.281.411
|% 4,23
|
|THYAO
|26,08
|3.084.819.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|3,69
|412.176.096
|% 1,93
|
|KRDMD
|14,89
|1.621.045.826
|% 2,06
|
|SISE
|13,42
|1.143.515.625
|% 3,95
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6176
|14,6336
|% 1,27
|
|Euro
|16,0775
|16,1022
|% 1,88
|
|Sterlin
|19,1914
|19,2876
|% 1,62
|
|Frank
|15,6915
|15,7860
|% 1,23
|
|Riyal
|3,8859
|3,9054
|% 1,13
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.018
|-33,62
|
|Altın Gr.
|947
|947
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|6.288
|6.383
|40,00
|
|Tam
|6.257
|6.418
|40,52
|
|Yarım
|3.022
|3.102
|17,19
|
|Çeyrek
|1.516
|1.551
|8,59
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,32
|0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|-2,91
|