***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.08.2022 10:58
***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emine Tünay Kavasoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050937
BIST
11:092.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 15,29
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
11:0917,9553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0695
|Açılış
|: 17,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9595
En Düşük
17,8517
11:0918,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:091.022,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.022,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:09
|KRPLS
|6,75
|342.559.227
|% 8,70
|
|KLRHO
|19,50
|12.601.590
|% 8,64
|
|CANTE
|62,05
|32.075.533
|% 8,01
|
|SANEL
|11,16
|2.864.376
|% 7,41
|
|NTGAZ
|13,20
|38.263.466
|% 6,45
|
|IMASM
|64,50
|23.852.577
|% -7,92
|
|KZBGY
|60,80
|24.397.790
|% -4,70
|
|LIDFA
|7,86
|8.248.272
|% -4,61
|
|IHLGM
|0,77
|11.138.519
|% -3,75
|
|QNBFL
|69,95
|11.961
|% -3,52
|
|KRPLS
|6,75
|342.559.227
|% 8,70
|
|AGHOL
|73,80
|171.100.574
|% -3,09
|
|GESAN
|63,70
|115.625.893
|% 4,86
|
|ULUUN
|20,98
|61.967.210
|% -1,96
|
|KONTR
|154,40
|52.831.192
|% 0,72
|
|KRPLS
|6,75
|342.559.227
|% 8,70
|
|MOBTL
|1,76
|30.570.388
|% -0,56
|
|SEGYO
|1,07
|7.942.660
|% -0,93
|
|HUNER
|3,23
|19.946.459
|% 1,89
|
|PSGYO
|3,16
|17.629.416
|% 1,28
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9478
|17,9553
|% 0,39
|
|Euro
|18,3841
|18,4014
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,8279
|21,9374
|% -0,17
|
|Frank
|18,7711
|18,8842
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7621
|4,7860
|% 0,23
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,23
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.825
|6.882
|-1,00
|
|Yarım
|3.326
|3.365
|0,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,36
|