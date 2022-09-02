***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.09.2022 12:46
***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ecem Gürsoy tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059598
BIST
12:503.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 47,64
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
12:5018,2254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
12:5018,2544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1496
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2573
En Düşük
18,1031
12:50999,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,85
|Açılış
|: 999,67
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,13
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler12:50
|KNFRT
|10,57
|24.212.488
|% 9,99
|
|DYOBY
|21,06
|44.137.814
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|43.321.787
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.274.910
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.423.982
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.211.581
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|MIPAZ
|8,59
|67.550.524
|% -5,29
|
|NTGAZ
|22,24
|115.753.852
|% -5,20
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|AKBNK
|12,66
|3.192.796.938
|% 6,84
|
|THYAO
|71,60
|2.498.089.495
|% 0,70
|
|YKBNK
|7,42
|1.826.827.990
|% -1,98
|
|HALKB
|8,37
|1.671.296.309
|% -1,76
|
|GARAN
|23,28
|1.469.815.032
|% 2,46
|
|AKBNK
|12,66
|3.192.796.938
|% 6,84
|
|YKBNK
|7,42
|1.826.827.990
|% -1,98
|
|EKGYO
|4,05
|864.516.861
|% 1,25
|
|HALKB
|8,37
|1.671.296.309
|% -1,76
|
|VAKBN
|7,57
|1.169.342.248
|% -1,17
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2098
|18,2254
|% 0,16
|
|Euro
|18,2511
|18,2544
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,0015
|21,1068
|% 0,31
|
|Frank
|18,5153
|18,6268
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8325
|4,8567
|% 0,14
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|8,48
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.803
|46,00
|
|Tam
|6.736
|6.787
|22,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|11,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,07
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|2,03
|