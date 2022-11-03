***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2022 09:53
***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emine Tünay Kavasoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076446
BIST
10:174.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 8,24
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.092
En Düşük
4.060
10:1718,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6608
En Düşük
18,6046
10:1718,2629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0218
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,3971
En Düşük
18,2277
10:17975,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,53
|Açılış
|: 975,93
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
975,68
BIST En Aktif Hisseler10:15
|KERVN
|0,86
|846.518
|% 8,86
|
|AYGAZ
|68,00
|72.738.808
|% 8,28
|
|ADEL
|61,60
|6.767.591
|% 7,88
|
|ERCB
|91,45
|24.107.226
|% 7,27
|
|MNDTR
|26,92
|50.338.762
|% 7,17
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|147.895.817
|% -7,55
|
|CMBTN
|402,00
|12.866.242
|% -6,88
|
|ARZUM
|21,22
|8.769.899
|% -5,52
|
|ALKA
|38,38
|5.334.493
|% -4,91
|
|THYAO
|102,80
|1.731.370.842
|% 1,98
|
|TUPRS
|412,10
|1.269.962.171
|% 4,33
|
|ASELS
|35,92
|432.565.699
|% 0,11
|
|PETKM
|14,10
|348.818.874
|% 1,29
|
|KCHOL
|58,30
|299.284.408
|% 2,82
|
|EKGYO
|4,55
|186.067.289
|% 0,22
|
|ISCTR
|9,09
|234.484.366
|% 1,34
|
|PETKM
|14,10
|348.818.874
|% 1,29
|
|SKBNK
|2,03
|47.519.733
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,97
|204.404.714
|% 0,56
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6129
|18,6250
|% 0,04
|
|Euro
|18,2307
|18,2583
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,0954
|21,2012
|% -0,28
|
|Frank
|18,4352
|18,5463
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9391
|4,9638
|% -0,06
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.631
|-4,74
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.578
|6.643
|-34,00
|
|Yarım
|3.205
|3.248
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,43
|95,43
|-0,73
|