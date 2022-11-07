***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.11.2022 09:16
***KSTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KSTUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selçuk Yakışır tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077087
BIST
11:084.303
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 85,79
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.306
En Düşük
4.230
11:0818,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
11:0818,5444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0531
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
11:08998,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,27
|Açılış
|: 998,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler11:06
|INVEO
|28,30
|65.924.738
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,08
|15.234.690
|% 9,94
|
|GARFA
|19,65
|6.034.892
|% 9,84
|
|EREGL
|36,10
|3.833.781.549
|% 8,41
|
|KIMMR
|9,16
|13.293.439
|% -9,93
|
|PRKME
|14,22
|58.715.908
|% -9,02
|
|DITAS
|34,58
|11.242.290
|% -8,08
|
|ULAS
|8,57
|4.712.974
|% -7,85
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,10
|3.833.781.549
|% 8,41
|
|KRDMD
|13,56
|2.698.470.095
|% 4,31
|
|THYAO
|104,20
|1.545.766.296
|% 0,00
|
|SASA
|147,00
|1.176.387.652
|% 2,44
|
|PETKM
|14,00
|953.099.199
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,56
|2.698.470.095
|% 4,31
|
|EKGYO
|4,69
|898.344.443
|% 1,96
|
|EREGL
|36,10
|3.833.781.549
|% 8,41
|
|VAKBN
|9,56
|754.808.619
|% 5,40
|
|ISCTR
|9,17
|723.672.111
|% 2,46
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5993
|18,6120
|% 0,25
|
|Euro
|18,5287
|18,5444
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9697
|21,0749
|% -0,44
|
|Frank
|18,6096
|18,7217
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9359
|4,9606
|% 0,21
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-11,37
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.679
|6.739
|105,00
|
|Yarım
|3.254
|3.297
|53,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|97,46
|97,46
|-1,11
|
Seans Raporu
11:06
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11:21ATLAS
Yüzde 5.94 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 205 adet işlem
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11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, ARCLK, THYAO
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, SASA
-
11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 86 artarak (% 2.12 ) 3, 798
-
11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, INVEO, VKFYO