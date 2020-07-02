***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi02.07.2020Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan Yönetmelik Gereği Yönetim Kurulumuz tarafından 2020 yılı için bağımsız denetleme firması olarak seçilen SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 02/07/2020 tarihinde yapılan olağan genel kurulda seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854019BIST