***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.07.2020 13:34
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan Yönetmelik Gereği Yönetim Kurulumuz tarafından 2020 yılı için bağımsız denetleme firması olarak seçilen SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 02/07/2020 tarihinde yapılan olağan genel kurulda seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854019
BIST
14:59116.734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.419,13
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
14:596,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
14:597,7427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0369
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
14:59390,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,90
|Açılış
|: 390,83
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|91.790.279
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|151.429.417
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|4.983.433
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.196.300
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.454.454
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,16
|3.693.574
|% -4,80
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,52
|12.422.338
|% -3,51
|
|GARAN
|8,35
|870.363.342
|% 0,60
|
|SISE
|5,89
|627.156.843
|% 5,75
|
|THYAO
|12,27
|590.870.251
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,05
|572.378.602
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,24
|551.115.081
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,05
|572.378.602
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,01
|236.449.036
|% 8,60
|
|ALBRK
|1,76
|330.112.347
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|551.115.081
|% 0,31
|
|CEMAS
|1,67
|270.561.743
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5555
|8,5984
|% 0,45
|
|Frank
|7,2369
|7,2805
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|0,67
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.551
|4,10
|
|Tam
|2.605
|2.617
|4,10
|
|Yarım
|1.266
|1.280
|2,00
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,38
|