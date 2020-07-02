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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

02.07.2020 13:34
GÜNCEL HABERLER



***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu  ve Sermaye  Piyasası  Kurulu Tarafından Yayınlanan  Yönetmelik  Gereği Yönetim  Kurulumuz   tarafından 2020 yılı  için  bağımsız denetleme firması  olarak seçilen  SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM  A.Ş.  02/07/2020 tarihinde  yapılan olağan   genel kurulda  seçilmişlerdir.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854019


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,20 91.790.279 % 10,00  
OZGYO 2,31 151.429.417 % 10,00  
KENT 621,60 4.983.433 % 10,00  
MAALT 85,35 21.196.300 % 9,99  
PKENT 178,60 3.454.454 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5555 8,5984 % 0,45  
Frank 7,2369 7,2805 % 0,34  
Riyal 1,8222 1,8313 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 0,67  
Altın Gr. 391 391 0,81  
Cumhuriyet 2.531 2.551 4,10  
Tam 2.605 2.617 4,10  
Yarım 1.266 1.280 2,00  
Çeyrek 633 641 1,00  
Gümüş.Ons 17,92 17,95 -0,07  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 -0,01  
B. Petrol 42,41 42,41 0,38  
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