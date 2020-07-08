***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.07.2020 12:00
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SER & BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.07.2020
Tescil Tarihi
03.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.07.2020 - 10113
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan Yönetmelik Gereği Yönetim Kurulumuz tarafından 2020 yılı için bağımsız denetleme firması olarak seçilen SER & BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. yapılan olağan genel kurulda seçilmiş ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856624
BIST
11:47119.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 642,71
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:476,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
11:477,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
11:47397,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,11
|Açılış
|: 397,08
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,51
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.974.910
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.770.264
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.020.091
|% 9,95
|
|KENT
|832,50
|24.717.016
|% 9,83
|
|VKFYO
|5,81
|9.114.556
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,90
|3.768.548
|% -7,39
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,94
|60.731.269
|% -6,10
|
|SONME
|8,79
|9.345.435
|% -4,97
|
|AYEN
|6,96
|18.102.191
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,27
|1.074.517.844
|% 1,34
|
|SISE
|6,57
|847.822.030
|% 1,23
|
|PETKM
|4,39
|604.777.841
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,42
|591.708.424
|% 4,74
|
|GARAN
|8,25
|481.307.787
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,27
|1.074.517.844
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,93
|268.086.810
|% 2,66
|
|PETKM
|4,39
|604.777.841
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,42
|591.708.424
|% 4,74
|
|SISE
|6,57
|847.822.030
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5800
|8,6231
|% 0,02
|
|Frank
|7,2650
|7,3087
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,96
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.571
|2.591
|7,20
|
|Tam
|2.646
|2.659
|7,50
|
|Yarım
|1.285
|1.301
|3,60
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|