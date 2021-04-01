***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2021 14:09
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2021
Tescil Tarihi
01.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Genel Kurul tarafından 2021 yılı için bağımsız denetleme firması olarak seçilen SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Kuşadası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01/04/2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922566
BIST
14:171.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
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|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
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1.399
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|: 452,33
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456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:17
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.408.109
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.832.384
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.005.218
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|7.926.530
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|54,95
|2.760.711
|% -5,99
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,90
|2.198.143.810
|% 3,14
|
|SASA
|46,68
|678.129.587
|% 3,46
|
|FROTO
|205,80
|626.592.248
|% 6,47
|
|BJKAS
|8,92
|592.377.954
|% 7,08
|
|KOZAL
|119,60
|569.698.158
|% 0,50
|
|GARAN
|6,90
|2.198.143.810
|% 3,14
|
|SKBNK
|1,22
|145.147.641
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|202.691.337
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|129.195.300
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,91
|286.031.399
|% 5,96
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1661
|8,1776
|% -0,76
|
|Euro
|9,6138
|9,6387
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,2192
|11,2754
|% -0,92
|
|Frank
|8,5915
|8,6432
|% -1,18
|
|Riyal
|2,1703
|2,1812
|% -0,91
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.713
|1.714
|5,64
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|3,00
|
|Tam
|2.958
|3.034
|-7,68
|
|Yarım
|1.429
|1.468
|-3,72
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|0,28
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