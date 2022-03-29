***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2022 15:18
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 25.02.2022 tarihinde alınan 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar genel kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013688
BIST
15:032.204
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 31,37
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.204
En Düşük
2.182
15:0314,7253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0901
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5770
15:0316,3294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0513
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
15:03901,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -14,65
|Açılış
|: 901,17
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
893,38
BIST En Aktif Hisseler15:01
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.354.741
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,70
|109.084.060
|% 9,88
|
|GEREL
|4,59
|17.956.996
|% 9,81
|
|KARSN
|5,63
|1.332.601.010
|% 9,11
|
|PSGYO
|15,53
|95.815.851
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|57.043.732
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,90
|27.484.984
|% -7,18
|
|PKENT
|229,80
|34.233.924
|% -6,77
|
|ENSRI
|17,44
|143.282.568
|% -5,42
|
|THYAO
|29,90
|2.112.662.622
|% 2,89
|
|SISE
|14,74
|1.423.510.376
|% 3,80
|
|KARSN
|5,63
|1.332.601.010
|% 9,11
|
|KRDMD
|15,26
|935.078.191
|% 0,73
|
|EREGL
|32,78
|864.011.709
|% 0,24
|
|ODAS
|1,91
|694.184.728
|% 6,11
|
|EKGYO
|2,40
|404.759.248
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,87
|280.187.455
|% 8,09
|
|YKBNK
|3,94
|420.929.702
|% 1,81
|
|SISE
|14,74
|1.423.510.376
|% 3,80
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7158
|14,7267
|% -0,60
|
|Euro
|16,3082
|16,3287
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,2358
|19,3323
|% -0,52
|
|Frank
|15,6558
|15,7501
|% -0,82
|
|Riyal
|3,9049
|3,9245
|% -0,79
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-16,47
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|-75,00
|
|Tam
|6.019
|6.169
|-68,61
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-33,19
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,60
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,35
|
Seans Raporu
15:01
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15:16AKFGY
Yüzde 7.56 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 561, 390 adet işlem
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15:15XU100
Endeks 2, 198 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 20, 294.00 milyon TL de
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15:15AKSGY
Yüzde 5.70 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 655, 487 adet işlem
-
15:14NTHOL
Yüzde 6.00 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 990 adet işlem
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15:13AKMGY
Yüzde 4.62 oranında artışla 55.45 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 569 adet işlem