***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 29.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 25.02.2022 tarihinde alınan 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar genel kurul tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013688BIST