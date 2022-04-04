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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.04.2022 14:21
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2022
Tescil Tarihi
31.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.04.2022 - 10551
Açıklamalar

Şirketimizin 29.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında  
Türk Ticaret Kanunu  ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 25.02.2022 tarihinde alınan 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak
 SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM  A.Ş.'
nin seçilmesine ilişkin karar genel kurul tarafından onaylanmış olup, 31.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 04.04.2022 tarihli 10551 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015390


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Yarım 2.910 2.985 13,10  
Çeyrek 1.460 1.493 6,55  
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