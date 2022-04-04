***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2022Tescil Tarihi31.03.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su04.04.2022 - 10551AçıklamalarŞirketimizin 29.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ToplantısındaTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğiŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca 25.02.2022 tarihinde alınan 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarakSER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar genel kurul tarafından onaylanmış olup, 31.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 04.04.2022 tarihli 10551 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015390BIST