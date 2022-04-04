***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.04.2022 14:21
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2022
Tescil Tarihi
31.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.04.2022 - 10551
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 25.02.2022 tarihinde alınan 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak
SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'
nin seçilmesine ilişkin karar genel kurul tarafından onaylanmış olup, 31.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 04.04.2022 tarihli 10551 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015390
BIST
14:112.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 37,13
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.290
En Düşük
2.264
14:1114,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0253
|Açılış
|: 14,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
14:1116,2048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0131
|Açılış
|: 16,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1820
14:11912,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,23
|Açılış
|: 912,38
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler14:11
|ARMDA
|78,10
|6.521.572
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|133.318.361
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.614.545
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|179.299.001
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.326.576
|% 9,92
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,87
|15.438.228
|% -4,19
|
|INFO
|8,25
|19.999.097
|% -3,40
|
|SNKRN
|29,00
|146.277
|% -3,33
|
|SISE
|16,29
|1.799.603.036
|% 5,99
|
|GARAN
|12,50
|1.749.366.793
|% 0,40
|
|ASELS
|25,34
|1.706.305.968
|% 2,26
|
|KOZAL
|158,10
|1.518.658.001
|% 9,19
|
|THYAO
|33,00
|1.436.114.104
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,49
|1.302.685.941
|% 4,18
|
|AKBNK
|7,47
|1.381.960.339
|% 2,19
|
|KARSN
|5,80
|1.065.068.258
|% -2,85
|
|GARAN
|12,50
|1.749.366.793
|% 0,40
|
|YKBNK
|4,15
|553.823.153
|% 0,97
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7063
|14,7088
|% 0,17
|
|Euro
|16,1894
|16,2048
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,2062
|19,3026
|% 0,05
|
|Frank
|15,7907
|15,8858
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9089
|3,9285
|% 0,17
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,36
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.050
|6.140
|27,00
|
|Tam
|6.021
|6.171
|27,06
|
|Yarım
|2.910
|2.985
|13,10
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,36
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:26BRMEN
Yüzde 6.07 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 294 adet işlem
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 91 artarak (% 1.80 ) 2, 546
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, AKBNK, KARSN
-
14:24
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARMDA, ARTI
-
14:24XU100
Endeks 2, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 26, 633.00 milyon TL de