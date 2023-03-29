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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.03.2023 16:02
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında  
Türk Ticaret Kanunu  ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 01.03.2023 tarihinde alınan 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak
 KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'
nin seçilmesine ilişkin karar genel kurul tarafından onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129323


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