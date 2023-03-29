***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2023 16:02
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 01.03.2023 tarihinde alınan 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'
nin seçilmesine ilişkin karar genel kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129323
BIST
16:304.845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 33,75
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.865
En Düşük
4.753
16:3019,1387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:3020,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0545
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:301.207,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,46
|Açılış
|: 1.207,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:30
|RODRG
|55,55
|18.338.682
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.278.668
|% 9,99
|
|UZERB
|183,00
|1.514.325
|% 9,98
|
|VKING
|37,94
|15.016.838
|% 9,97
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|LIDFA
|6,05
|141.358.523
|% -9,57
|
|SANEL
|14,35
|39.013.302
|% -9,23
|
|SAMAT
|21,30
|30.544.034
|% -8,66
|
|DERIM
|10,15
|139.317.458
|% -8,06
|
|AKFYE
|20,76
|6.726.541.901
|% -8,14
|
|ASTOR
|56,25
|5.103.779.895
|% 2,93
|
|EREGL
|36,16
|5.078.895.940
|% 1,01
|
|THYAO
|120,40
|2.615.638.273
|% 0,84
|
|TUPRS
|531,70
|1.974.615.817
|% 3,77
|
|AKFYE
|20,76
|6.726.541.901
|% -8,14
|
|EKGYO
|6,32
|1.002.098.621
|% -0,78
|
|EREGL
|36,16
|5.078.895.940
|% 1,01
|
|ISCTR
|13,03
|1.693.240.960
|% 0,23
|
|ASTOR
|56,25
|5.103.779.895
|% 2,93
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1344
|19,1387
|% 0,12
|
|Euro
|20,7558
|20,7846
|% 0,26
|
|Sterlin
|23,4876
|23,6054
|% -0,14
|
|Frank
|20,7103
|20,8350
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0810
|5,1064
|% 0,10
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,59
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|8.150
|8.274
|-26,00
|
|Tam
|8.167
|8.257
|-74,00
|
|Yarım
|4.004
|4.040
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.002
|2.020
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,08
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,73
|