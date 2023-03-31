***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 12:12
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023 - 29.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2023
Tescil Tarihi
30.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.03.2023 - 10802
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 01.03.2023 tarihinde alınan 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'
nin seçilmesine ilişkin karar genel kurul tarafından onaylanmış olup, 30.03.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 31.03.2023 tarihli 10802 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130132
BIST
13:034.838
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -58,08
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
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4.882
En Düşük
4.812
13:0319,1893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
13:0320,9209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0175
|Açılış
|: 21,1000
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|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
13:031.220,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.220,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler13:01
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.524.034
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|39.847.845
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.130.408
|% 9,94
|
|DGGYO
|42,94
|3.429.274
|% -9,98
|
|ALFAS
|283,90
|788.667.014
|% -9,87
|
|GOKNR
|20,14
|875.443.878
|% -8,62
|
|MNDRS
|9,23
|68.124.896
|% -8,52
|
|IHAAS
|150,80
|18.817.381
|% -8,33
|
|TUPRS
|541,10
|1.307.479.346
|% 0,39
|
|AKFYE
|17,99
|1.270.509.073
|% -5,32
|
|KOZAL
|21,26
|1.005.064.138
|% 1,53
|
|EREGL
|35,84
|996.246.807
|% -0,22
|
|ASELS
|53,25
|984.420.180
|% 0,57
|
|SKBNK
|2,43
|330.427.174
|% 3,85
|
|AKFYE
|17,99
|1.270.509.073
|% -5,32
|
|ISCTR
|13,15
|764.450.822
|% -2,74
|
|YKBNK
|9,66
|514.476.871
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,26
|327.279.552
|% -2,19
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1857
|19,1893
|% 0,11
|
|Euro
|20,9014
|20,9209
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6559
|23,7745
|% -0,09
|
|Frank
|20,8310
|20,9565
|% -0,36
|
|Riyal
|5,0958
|5,1213
|% 0,08
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.221
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.230
|8.313
|-5,00
|
|Yarım
|4.035
|4.068
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.034
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,86
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|-0,16
|