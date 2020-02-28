***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 4.244.587 5.630.347 560.707 -277.237 2.854.520 1.410.611 16.162.614 5.051.382 35.637.531 35.637.531Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-10.262 -10.262 -10.262Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-10.262 -10.262 -10.262Düzeltmelerden Sonraki Tutar4.244.587 5.630.347 560.707 -277.237 2.854.520 1.410.611 16.152.352 5.051.382 35.627.269 35.627.269Transferler513.964 4.537.418 -5.051.382 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.486 16.143.292 16.189.778 16.189.778Dönem Karı (Zararı)16.143.292 16.143.292 16.143.292Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)46.486 46.486Kar Payları-2.883.729 -2.883.729 -2.883.729Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)54.670 54.670 54.670Dönem Sonu Bakiyeler23 4.244.587 5.630.347 560.707 -230.751 3.368.484 1.410.611 17.860.711 16.143.292 48.987.988 48.987.988Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 4.244.587 5.630.347 560.707 -230.751 3.368.484 1.410.611 17.860.711 16.143.292 48.987.988 48.987.988Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar4.244.587 5.630.347 560.707 -230.751 3.368.484 1.410.611 17.860.711 16.143.292 48.987.988 48.987.988Transferler1.350.959 14.792.333 -16.143.292 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.193 14.039.745 14.042.938 14.042.938Dönem Karı (Zararı)14.039.745 14.039.745 14.039.745Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.193 3.193 3.193Kar Payları-13.721.822 -13.721.822 13.721.822Dönem Sonu Bakiyeler23 4.244.587 5.630.347 560.707 -227.558 4.719.443 1.410.611 18.931.222 14.039.745 49.309.104 49.309.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.916.133 12.890.440Dönem Karı (Zararı)32 14.039.745 16.143.292Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32 14.039.745 16.143.292Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.346.496 2.151.363Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 1.827.174 1.757.295Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9 -11.604 -26.152Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-26.232 17.361Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.755Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.873 -43.513Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 250.871 153.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler250.871 153.831Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29 -3.132.491 -3.611.219Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.571.529 -13.524.879Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.496.774 9.983.270Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri2.972 2.775Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-60.708 -72.385Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 0 -13Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-13Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 3.412.546 3.924.606Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-46.985İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler958.363 -407.081Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -52 -52Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 762.192 -530.349İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)762.192 -530.349Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 65.246 -59.216İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)65.246 -59.216Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 266.198 -766.090Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -71.530 -50.708Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -932.474 976.129İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-932.474 976.129Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 53.960 78.456Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler12 212.676 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)130.048 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)82.628Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 501.153 6.104İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)498.406 7.495İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.747 -1.391Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 0 2.841İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22 100.994 -64.196Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)100.655 -61.473Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)339 -2.723Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.344.604 17.887.574Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.428.471 -4.997.134YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.040.267 -3.882.733Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -3.040.267 -3.882.733Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.013.051 -3.876.029Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.216 -6.704FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.060.897 6.402.673Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 0 4.393.630Kredilerden Nakit Girişleri4.393.630Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -5.490.018 32.100Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.425.200 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-64.818 32.100Ödenen Temettüler23 -13.721.822 -2.883.729Ödenen Faiz29 -2.429.882 -8.897.214Alınan Faiz29 5.571.529 13.524.879Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.296 233.007YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.185.031 15.410.380NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.185.031 15.410.380DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 27.614.560 12.204.180DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.429.529 27.614.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 23.429.529 27.614.560Finansal Yatırımlar5 1.091 1.039Vadeli Mevduatlar1.029 983Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar62 56Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar62 56Ticari Alacaklar9 59.107 821.299İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar59.107 821.299Diğer Alacaklar10 3.822 65.092İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.822 65.092Stoklar11 1.306.726 1.572.924Peşin Ödenmiş Giderler12 147.258 76.080İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.766 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler119.492 76.080Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 39.952 1.055.996Diğer Dönen Varlıklar22 94.759 195.414İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar94.759 195.414ARA TOPLAM25.082.244 31.402.404Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.082.244 31.402.404DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 48.054 50.809Diğer Finansal Yatırımlar48.054 50.809Ticari Alacaklar9 0 0Diğer Alacaklar10 13.221 17.197İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.221 17.197Maddi Duran Varlıklar14 27.824.552 26.633.416Arazi ve Arsalar1.399.928 1.399.928Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.871.719 1.950.694Binalar18.143.109 18.216.276Tesis, Makine ve Cihazlar2.421.409 1.379.045Taşıtlar44.160 62.649Mobilya ve Demirbaşlar2.536.702 1.872.210Yapılmakta Olan Yatırımlar1.407.525 1.752.614Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 26.799 4.842Bilgisayar Yazılımları26.799 4.842Peşin Ödenmiş Giderler12 588 236İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler588 236Diğer Duran Varlıklar22 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.913.214 26.706.500TOPLAM VARLIKLAR52.995.458 58.108.904KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 5.425.200İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 5.425.200Banka Kredileri0 5.425.200Diğer Finansal Yükümlülükler7 200 65.018Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler200 65.018Ticari Borçlar9 1.534.191 2.466.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.534.191 2.466.665Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 303.009 249.049Diğer Borçlar8,10 784.419 283.266İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 775.691 277.285İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 8.728 5.981Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler12 228.901 60.717Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri190.765 60.717Diğer Sözleşme Yükümlülükleri38.136Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar17 131.313 87.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar131.313 87.511Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 339İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler339ARA TOPLAM2.982.372 8.637.426TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.982.372 8.637.426UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler12 44.492Diğer Sözleşme Yükümlülükleri44.492Uzun Vadeli Karşılıklar17 486.483 279.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar486.483 279.414Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 173.007 204.076TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER703.982 483.490TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.686.354 9.120.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23 49.309.104 48.987.988Ödenmiş Sermaye23 4.244.587 4.244.587Sermaye Düzeltme Farkları23 5.630.347 5.630.347Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 560.707 560.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 -227.558 -230.751Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-227.558 -230.751Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-227.558 -230.751Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 4.719.443 3.368.484Yasal Yedekler4.719.443 3.368.484Diğer Yedekler23 1.410.611 1.410.611Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 18.931.222 17.860.711Net Dönem Karı veya Zararı32 14.039.745 16.143.292TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.309.104 48.987.988TOPLAM KAYNAKLAR52.995.458 58.108.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 38.510.554 31.966.496Satışların Maliyeti24 -20.531.700 -15.934.535TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.978.854 16.031.961BRÜT KAR (ZARAR)17.978.854 16.031.961Genel Yönetim Giderleri25 -1.087.454 -854.774Pazarlama Giderleri25 -205.753 -223.165Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 3.135.869 4.245.220Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -5.441.225 -2.672.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.380.291 16.526.289Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -2.755 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.377.536 16.526.289Finansman Gelirleri29 5.571.529 13.524.879Finansman Giderleri29 -2.496.774 -9.983.270SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.452.291 20.067.898Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.412.546 -3.924.606Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -3.444.515 -3.941.138Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 31.969 16.532SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32 14.039.745 16.143.292DÖNEM KARI (ZARARI)32 14.039.745 16.143.292Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.039.745 16.143.292Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 0,03300000 0,03800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30 3.193 46.486Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.193 46.486Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.193 46.486TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.042.938 16.189.778Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.042.938 16.189.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822958BIST