***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 4.244.587 5.630.347 560.707 -230.751 3.368.484 1.410.611 17.860.711 16.143.292 48.987.988 48.987.988Transferler1.350.959 14.792.333 -16.143.292 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)94.675 2.641.216 2.735.891 2.735.891Kar Payları-13.721.822 -13.721.822 -13.721.822Dönem Sonu Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -136.076 4.719.443 1.410.611 18.931.222 2.641.216 38.002.057 38.002.057Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 4.244.587 5.630.347 560.707 -227.558 4.719.443 1.410.611 18.931.222 14.039.745 38.002.057 38.002.057Transferler329.750 13.709.995 -14.039.745 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)146.057 -727.856 -581.799 -581.799Kar Payları-3.509.719 -3.509.719 -3.509.719Dönem Sonu Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -81.501 5.049.193 1.410.611 29.131.498 -727.856 45.217.586 45.217.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.761.807 4.984.662Dönem Karı (Zararı)-727.856 2.641.216Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-727.856 2.641.216Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.130.312 -482.235Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 1.006.546 887.395Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 723.184 50.521Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler723.184 50.521Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler260.612 186.431Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler260.612 186.431Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51.893 -2.192.837Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler51.893 -2.192.837Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 88.077 586.255İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.371.365 1.769.685Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -1.728 977Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -680.090 -4.567.401İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-680.090 -4.567.401Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -204.031İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-204.031Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -623.844 -713.837Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -337.817 -775.056Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.002.292 824.372İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.002.292 824.372Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -97.370 610.553Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 3.478.113 1.044.042İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 3.486.841 880.267İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -8.728 163.775Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 3.935.297 5.354.652İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-298.904 195.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -407.031 195.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 108.127 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.773.821 3.928.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -12.014Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.055.996YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.413.426 -717.655Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.413.426 -717.655Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.413.426 -717.655FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.509.719 -14.387.072Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.570.600Kredilerden Nakit Girişleri0 2.570.600Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.490.215Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.490.215Ödenen Temettüler-3.509.719 -13.721.822Ödenen Faiz-598.819Alınan Faiz2.871.187Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-18.003YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)838.662 -10.120.065Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)838.662 -10.120.065DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.429.529 27.614.560DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.268.191 17.494.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 24.268.191 23.429.529Finansal Yatırımlar4 64 1.091Vadeli Mevduatlar4 1.029Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 64 62Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar4 64 62Ticari Alacaklar7 16.375 59.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 16.375 59.107Diğer Alacaklar8 3.822 3.822İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.822 3.822Stoklar9 1.930.570 1.306.726Peşin Ödenmiş Giderler10 485.075 147.258İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler401.531 119.492İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler83.544 27.766Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar55.427 39.952Diğer Dönen Varlıklar17 486.315 94.759İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar486.315 94.759ARA TOPLAM27.245.839 25.082.244TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.245.839 25.082.244DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 50.809 48.054Diğer Alacaklar8 13.221 13.221İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 13.221 13.221Maddi Duran Varlıklar11 28.237.085 27.824.552Arazi ve Arsalar1.399.928 1.399.928Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.664.302 1.871.719Binalar19.832.744 18.143.109Tesis, Makine ve Cihazlar2.336.136 2.421.409Taşıtlar37.434 44.160Mobilya ve Demirbaşlar2.966.541 2.536.702Yapılmakta Olan Yatırımlar1.407.525Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 21.146 26.799Bilgisayar Yazılımları21.146 26.799Peşin Ödenmiş Giderler10 588 588İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler588 588TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.322.849 27.913.214TOPLAM VARLIKLAR55.568.688 52.995.458KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler5 0 200Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler200Ticari Borçlar7 584.154 1.534.191İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 584.154 1.534.191Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 205.639 303.009Diğer Borçlar8 4.262.532 784.419İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 4.262.532 775.691İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.728Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme YükümlülükleriDiğer Sözleşme YükümlülükleriErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.208.690 228.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.208.690 228.901Kısa Vadeli Karşılıklar14 137.131 131.313Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 137.131 131.313Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 108.666 339İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 108.666 339ARA TOPLAM9.506.812 2.982.372TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.506.812 2.982.372UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 44.492Uzun Vadeli Karşılıklar14 542.010 486.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 542.010 486.483Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 302.280 173.007TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER844.290 703.982TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.351.102 3.686.354ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 45.217.586 49.309.104Ödenmiş Sermaye18 4.244.587 4.244.587Sermaye Düzeltme Farkları18 5.630.347 5.630.347Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 560.707 560.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -81.501 -227.558Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -81.501 -227.558Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 5.049.193 4.719.443Yasal Yedekler18 5.049.193 4.719.443Diğer Yedekler18 1.410.611 1.410.611Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 29.131.498 18.931.222Net Dönem Karı veya Zararı-727.856 14.039.745Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.217.586 49.309.104TOPLAM KAYNAKLAR55.568.688 52.995.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 35.138 9.041.519Satışların Maliyeti19 -3.000.438 -8.143.598TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-2.965.300 897.921BRÜT KAR (ZARAR)-2.965.300 897.921Genel Yönetim Giderleri20 -402.442 -488.048Pazarlama Giderleri20 0 -24.851Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.306.501 1.152.634Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.625.151 -456.827ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.686.392 1.080.829Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 2.755FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.683.637 1.080.829Finansman Gelirleri24 3.599.259 2.871.187Finansman Giderleri24 -555.401 -724.545SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-639.779 3.227.471Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-88.077 -586.255Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -675.403Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -88.077 89.148SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-727.856 2.641.216DÖNEM KARI (ZARARI)-727.856 2.641.216Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-727.856 2.641.216Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) -0,00200000 0,00600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar26 146.057 94.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 146.057 94.675Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)146.057 94.675TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-581.799 2.735.891Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-581.799 2.735.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863564BIST