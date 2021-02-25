***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -230.751 3.368.484 1.410.611 17.860.711 16.143.292 48.987.988 48.987.988Transferler1.350.959 14.792.333 -16.143.292 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.193 14.039.745 14.042.938 14.042.938Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.193 14.039.745 14.042.938 14.042.938Kar Payları-13.781.822 -13.781.822 -13.721.822Dönem Sonu Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -227.558 4.719.443 1.410.611 18.931.222 14.039.745 49.309.104 49.309.104Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -227.558 4.719.443 1.410.611 18.931.222 14.039.745 49.309.104 49.309.104Transferler329.750 13.709.995 -14.039.745 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)137.292Dönem Karı (Zararı)1.463.376 1.600.668 1.600.668Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)137.292Kar Payları-3.509.726 -3.509.726 -3.509.726Dönem Sonu Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -90.266 5.049.193 1.410.611 29.131.491 1.463.376 47.400.046 47.400.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.585.313 14.916.133Dönem Karı (Zararı)1.463.376 14.039.745Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.878.190 2.346.496Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 1.956.919 1.827.174Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 1.619.066 -11.604Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.621.821 -26.232Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.755 2.755Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.873Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler215.706 250.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler215.706 250.871Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.023.202 -3.132.491Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.904.395 -5.571.529Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.934.428 2.496.774Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-169 2.972Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-53.066 -60.708Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -1.646.679 3.412.546İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.781.486 958.363Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 84 -52Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.601.429 762.192İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.601.429 762.192Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler65.246İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)65.246Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -500.697 266.198Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 90.055 -71.530Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.195.728 -932.474İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.195.728 -932.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -104.572 53.960Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-56.844 212.676Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-18.998 130.048Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-37.846 82.628Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 151.003 501.153İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)152.247 498.406İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.244 2.747İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-563.358 100.994Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -581.132 100.655Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 17.774 339Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.196.300 17.344.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -12.014Vergi İadeleri (Ödemeleri)-376.999 -2.428.471YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.796.681 -3.040.267Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 392.512 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri392.512 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.189.193 -3.040.267Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.189.193 -3.013.051Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -27.216FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.513.305 -16.060.897Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2 -5.490.018Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -5.425.200Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2 -64.818Ödenen Temettüler-3.509.726 -13.721.822Ödenen Faiz-2.881.362 -2.429.882Alınan Faiz8.904.395 5.571.529Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.296YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.868.689 -4.185.031NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.868.689 -4.185.031DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.429.529 27.614.560DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.560.840 23.429.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 17.560.840 23.429.529Finansal Yatırımlar4 1.007 1.091Vadeli Mevduatlar4 939 1.029Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 68 62Ticari Alacaklar7 38.884 59.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar38.884 59.107Diğer Alacaklar8 3.822 3.822İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.822 3.822Stoklar9 1.807.423 1.306.726Peşin Ödenmiş Giderler10 57.498 147.258İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler57.498 147.258Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar416.951 39.952Diğer Dönen Varlıklar17 675.891 94.759İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar675.891 94.759ARA TOPLAM20.562.316 25.082.244TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.562.316 25.082.244DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 50.809 48.054Diğer Alacaklar8 13.221 13.221İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.221 13.221Maddi Duran Varlıklar11 27.682.041 27.824.552Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.072 26.799Peşin Ödenmiş Giderler10 293 588İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler293 588Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.439.349TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.194.785 27.913.214TOPLAM VARLIKLAR49.757.101 52.995.458KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler5 198 200Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler198 200Ticari Borçlar7 338.463 1.534.191İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar338.463 1.534.191Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 198.437 303.009Diğer Borçlar6 935.422 784.419İlişkili Taraflara Diğer Borçlar927.938 775.691İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.484 8.728Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 209.868 228.901İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)209.868 228.901Kısa Vadeli Karşılıklar14 78.935 131.313Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar78.935 131.313Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 18.113 339İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.113 339ARA TOPLAM1.779.436 2.982.372TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.779.436 2.982.372UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.681 44.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.681 44.492Uzun Vadeli Karşılıklar14 570.938 486.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar570.938 486.483Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 173.007TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER577.619 703.982TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.357.055 3.686.354ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 47.400.046 49.309.104Ödenmiş Sermaye18 4.244.587 4.244.587Sermaye Düzeltme Farkları18 5.630.347 5.630.347Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 560.707 560.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -90.266 -227.558Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -90.266 -227.558Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -90.266 -227.558Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 5.049.193 4.719.443Yasal Yedekler5.049.193 4.719.443Diğer Yedekler18 1.410.611 1.410.611Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 29.131.491 18.931.222Net Dönem Karı veya Zararı1.463.376 14.039.745TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.400.046 49.309.104TOPLAM KAYNAKLAR49.757.101 52.995.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.146.413 38.510.554Satışların Maliyeti19 -8.427.811 -20.531.700TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-4.281.398 17.978.854BRÜT KAR (ZARAR)-4.281.398 17.978.854Genel Yönetim Giderleri20 -982.400 -1.087.454Pazarlama Giderleri20 -58.653 -205.753Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 2.341.775 3.135.869Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -3.232.295 -5.441.225ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.212.971 14.380.291Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 2.755 -2.755FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-6.210.216 14.377.536Finansman Gelirleri24 8.908.275 5.571.529Finansman Giderleri-2.881.362 -2.496.774SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-183.303 17.452.291Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 1.646.679 -3.412.546Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.444.515Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.646.679 31.969SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.463.376 14.039.745DÖNEM KARI (ZARARI)1.463.376 14.039.745Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.463.376 14.039.745Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00300000 0,03300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar137.292 3.193Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 137.292 3.193Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.292 3.193TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.600.668 14.042.938Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.600.668 14.042.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913035BIST