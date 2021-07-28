***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -227.558 4.719.443 1.410.611 18.931.222 14.039.745 49.309.104 49.309.104Transferler329.750 13.709.995 -14.039.745Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)146.057 -727.856 -581.799 -581.799Kar Payları-3.509.719 -3.509.719 -3.509.719Dönem Sonu Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -81.501 5.049.193 1.410.611 29.131.498 -727.856 45.217.586 45.217.586Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -90.266 5.049.193 1.410.611 29.131.491 1.463.376 47.400.046 47.400.046Transferler1.463.376 -1.463.376Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-68.426 -91.867 -160.293 -160.293Dönem Sonu Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 158.692 5.049.193 1.410.611 30.594.867 -91.867 47.239.753 47.239.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-393.516 5.761.807Dönem Karı (Zararı)-91.867 -727.856Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-727.856Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-492.824 2.130.312Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 943.712 1.006.546Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 1.118.600 723.184Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.118.600 723.184Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler302.757 260.612Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler302.757 260.612Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.766.415 51.893Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.139.443 51.893Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler378.175Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-5.147Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -91.478 88.077İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler256.971 4.371.365Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -5 -1.728Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.565.334 -680.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.565.334 -680.090Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-192.535 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-192.535Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -121.865 -623.844Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -42.934 -337.817Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 956.144 -1.002.292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 956.144 -1.002.292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 512.864 -97.370Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.921.044Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)1.921.044Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.096 3.478.113İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -69.500 3.486.841İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 31.404 -8.728Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 0 3.935.297İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-172.312 -298.904Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -154.199 -407.031Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -18.113 108.127Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-327.720 5.773.821Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 0 -12.014Vergi İadeleri (Ödemeleri)-65.796 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11 -109.164 -1.413.426Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-109.164 -1.413.426Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-109.164 -1.413.426FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.761.070 -3.509.719Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-198 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-198 0Ödenen Temettüler0 -3.509.719Ödenen Faiz-378.175Alınan Faiz3.139.443YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.258.390 838.662Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.258.390 838.662DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.560.840 23.429.529DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.819.230 24.268.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 19.819.230 17.560.840Finansal Yatırımlar4 1.012 1.007Ticari Alacaklar7 1.470.372 38.884İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.470.372 38.884Diğer Alacaklar8 196.357 3.822İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 196.357 3.822Stoklar9 1.929.288 1.807.423Peşin Ödenmiş Giderler10 99.884 57.498Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar482.747 416.951Diğer Dönen Varlıklar17 830.090 675.891ARA TOPLAM24.828.980 20.562.316TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.828.980 20.562.316DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 50.809 50.809Diğer Alacaklar8 13.221 13.221İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 13.221 13.221Maddi Duran Varlıklar11 26.852.028 27.682.041Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.537 9.072Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.537 9.072Peşin Ödenmiş Giderler10 841 293İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 841 293Ertelenmiş Vergi Varlığı1.547.933 1.439.349TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.469.369 29.194.785TOPLAM VARLIKLAR53.298.349 49.757.101KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler5 0 198Ticari Borçlar7 1.274.214 338.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.274.214 338.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 711.301 198.437Diğer Borçlar8 897.326 935.422İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 858.438 927.938İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 38.888 7.484Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.130.912 209.868Kısa Vadeli Karşılıklar14 104.218 78.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 104.218 78.935Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 0 18.113ARA TOPLAM5.117.971 1.779.436TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.117.971 1.779.436UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.681 6.681Uzun Vadeli Karşılıklar14 933.944 570.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 933.944 570.938TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER940.625 577.619TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.058.596 2.357.055ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.239.753 47.400.046Ödenmiş Sermaye18 4.244.587 4.244.587Sermaye Düzeltme Farkları18 5.630.347 5.630.347Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 560.707 560.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -158.692 -90.266Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-158.692 -90.266Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -158.692 -90.266Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 5.049.193 5.049.193Yasal Yedekler18 5.049.193 5.049.193Diğer Yedekler18 1.410.611 1.410.611Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 30.594.867 29.131.491Net Dönem Karı veya Zararı-91.867 1.463.376TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.239.753 47.400.046TOPLAM KAYNAKLAR53.298.349 49.757.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.636.443 35.138Satışların Maliyeti19 -4.402.861 -3.000.438TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.766.418 -2.965.300BRÜT KAR (ZARAR)-1.766.418 -2.965.300Genel Yönetim Giderleri20 -1.038.442 -402.442Pazarlama Giderleri20 -10.274Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.422.155 1.306.501Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.551.634 -1.625.151ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.944.613 -3.686.392Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 2.755FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.944.613 -3.683.637Finansman Gelirleri24 3.139.443 3.599.259Finansman Giderleri24 -378.175 -555.401SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-183.345 -639.779Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri91.478 -88.077Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 91.478 -88.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-91.867 -727.856DÖNEM KARI (ZARARI)-91.867 -727.856Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-91.867 -727.856Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-68.426 146.057Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -68.426 146.057Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-68.426 146.057TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-160.293 -581.799Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-160.293 -581.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952370BIST