***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2021 18:12
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -227.558 4.719.443 1.410.611 18.931.222 14.039.745 49.309.104 49.309.104
Transferler
329.750 13.709.995 -14.039.745
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
146.057 -727.856 -581.799 -581.799
Kar Payları
-3.509.719 -3.509.719 -3.509.719
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -81.501 5.049.193 1.410.611 29.131.498 -727.856 45.217.586 45.217.586
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -90.266 5.049.193 1.410.611 29.131.491 1.463.376 47.400.046 47.400.046
Transferler
1.463.376 -1.463.376
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.426 -91.867 -160.293 -160.293
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 158.692 5.049.193 1.410.611 30.594.867 -91.867 47.239.753 47.239.753
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-393.516 5.761.807
Dönem Karı (Zararı)
-91.867 -727.856
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-727.856
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-492.824 2.130.312
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 943.712 1.006.546
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.118.600 723.184
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.118.600 723.184
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
302.757 260.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
302.757 260.612
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.766.415 51.893
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.139.443 51.893
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
378.175
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.147
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -91.478 88.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
256.971 4.371.365
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -5 -1.728
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.565.334 -680.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.565.334 -680.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-192.535 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-192.535
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -121.865 -623.844
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -42.934 -337.817
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 956.144 -1.002.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 956.144 -1.002.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 512.864 -97.370
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.921.044
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
1.921.044
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.096 3.478.113
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -69.500 3.486.841
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 31.404 -8.728
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 0 3.935.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.312 -298.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -154.199 -407.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -18.113 108.127
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-327.720 5.773.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 0 -12.014
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-65.796 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11 -109.164 -1.413.426
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.164 -1.413.426
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.164 -1.413.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.761.070 -3.509.719
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-198 0
Ödenen Temettüler
0 -3.509.719
Ödenen Faiz
-378.175
Alınan Faiz
3.139.443
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.258.390 838.662
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.258.390 838.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.560.840 23.429.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.819.230 24.268.191
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 19.819.230 17.560.840
Finansal Yatırımlar
4 1.012 1.007
Ticari Alacaklar
7 1.470.372 38.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.470.372 38.884
Diğer Alacaklar
8 196.357 3.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 196.357 3.822
Stoklar
9 1.929.288 1.807.423
Peşin Ödenmiş Giderler
10 99.884 57.498
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
482.747 416.951
Diğer Dönen Varlıklar
17 830.090 675.891
ARA TOPLAM
24.828.980 20.562.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.828.980 20.562.316
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 50.809 50.809
Diğer Alacaklar
8 13.221 13.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.221 13.221
Maddi Duran Varlıklar
11 26.852.028 27.682.041
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.537 9.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.537 9.072
Peşin Ödenmiş Giderler
10 841 293
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 841 293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.547.933 1.439.349
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.469.369 29.194.785
TOPLAM VARLIKLAR
53.298.349 49.757.101
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 0 198
Ticari Borçlar
7 1.274.214 338.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.274.214 338.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 711.301 198.437
Diğer Borçlar
8 897.326 935.422
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 858.438 927.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 38.888 7.484
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.130.912 209.868
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 104.218 78.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 104.218 78.935
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 18.113
ARA TOPLAM
5.117.971 1.779.436
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.117.971 1.779.436
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.681 6.681
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 933.944 570.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 933.944 570.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
940.625 577.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.058.596 2.357.055
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.239.753 47.400.046
Ödenmiş Sermaye
18 4.244.587 4.244.587
Sermaye Düzeltme Farkları
18 5.630.347 5.630.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 560.707 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -158.692 -90.266
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.692 -90.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -158.692 -90.266
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.049.193 5.049.193
Yasal Yedekler
18 5.049.193 5.049.193
Diğer Yedekler
18 1.410.611 1.410.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 30.594.867 29.131.491
Net Dönem Karı veya Zararı
-91.867 1.463.376
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.239.753 47.400.046
TOPLAM KAYNAKLAR
53.298.349 49.757.101
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 2.636.443 35.138
Satışların Maliyeti
19 -4.402.861 -3.000.438
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.766.418 -2.965.300
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.766.418 -2.965.300
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.038.442 -402.442
Pazarlama Giderleri
20 -10.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.422.155 1.306.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.551.634 -1.625.151
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.944.613 -3.686.392
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 2.755
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.944.613 -3.683.637
Finansman Gelirleri
24 3.139.443 3.599.259
Finansman Giderleri
24 -378.175 -555.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-183.345 -639.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
91.478 -88.077
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 91.478 -88.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-91.867 -727.856
DÖNEM KARI (ZARARI)
-91.867 -727.856
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-91.867 -727.856
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-68.426 146.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -68.426 146.057
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-68.426 146.057
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-160.293 -581.799
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-160.293 -581.799
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952370
BIST