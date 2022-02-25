***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -227.558 4.719.443 1.410.611 18.931.229 14.039.745 49.309.111 49.309.111Transferler329.750 13.709.995 -14.039.745Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)137.292 1.463.376 1.600.668 1.600.668Kar Payları-3.509.726 -3.509.726 -3.509.726Dönem Sonu Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -90.266 5.049.193 1.410.611 29.131.498 1.463.376 47.400.053 47.400.053Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -90.266 5.049.193 1.410.611 29.131.498 1.463.376 47.400.053 47.400.053Transferler1.463.376 -1.463.376Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)140.728 16.467.340 16.608.068 16.608.068Dönem Sonu Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 50.462 5.049.193 1.410.611 30.594.874 16.467.340 64.008.121 64.008.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.107.756 -6.585.313Dönem Karı (Zararı)16.467.340 1.463.376Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.157.886 -3.878.190Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 1.882.689 1.956.920Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.044.614 1.619.066Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.044.614 1.621.821Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.755Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler508.699 215.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler508.699 215.706Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.516.040 -6.023.203Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-14.874.759 -8.904.395Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.359.170 2.934.428Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-193 -169Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-258 -53.067Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 2.922.152 -1.646.679İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.759.088 -3.781.486Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -12 84Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.013.393 -1.601.429İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -4.013.393 -1.601.429Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler416.951İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)416.951Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 439.250 -500.697Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -509.707 90.055Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-179.555 -1.195.728İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -179.555 -1.195.728Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 253.055 -104.572Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler140.597 -56.844Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)178.698 -18.998Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-38.101 -37.846Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-110.728 151.003İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-112.189 152.247İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.461 -1.244İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-195.546 -563.358Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -214.680 -581.132Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 19.134 17.774Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.550.366 -6.196.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -170.142 -12.014Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.272.468 -376.999YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-162.162 -1.796.681Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri392.512Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 392.512Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-162.162 -2.189.193Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -162.162 -2.189.193FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.515.879 2.513.305Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri230Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri230Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-198 -2Ödenen Temettüler-3.509.726Ödenen Faiz-1.358.912 -2.881.362Alınan Faiz14.874.759 8.904.395YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.461.473 -5.868.689NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.461.473 -5.868.689DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.560.840 23.429.529DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.022.313 17.560.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 37.022.313 17.560.840Finansal Yatırımlar4 1.019 1.007Vadeli Mevduatlar4 939 939Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 80 68Ticari Alacaklar7.856 38.884İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.856 38.884Diğer Alacaklar416.951İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar416.951Stoklar9 1.368.173 1.807.423Peşin Ödenmiş Giderler10 553.551 57.498Diğer Dönen Varlıklar17 890.571 675.891ARA TOPLAM39.843.483 20.558.494TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.843.483 20.558.494DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 50.809 50.809Diğer Alacaklar17.043 17.043İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 17.043 17.043Maddi Duran Varlıklar11 25.970.586 27.682.041Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.072Peşin Ödenmiş Giderler10 13.947 293Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.198.250 1.439.349TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.250.635 29.198.607TOPLAM VARLIKLAR67.094.118 49.757.101KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler5 230 198Ticari Borçlar158.908 338.463İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 158.908 338.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 451.492 198.437Diğer Borçlar824.687 935.415İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 815.742 927.931İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.945 7.484Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 357.146 209.868Kısa Vadeli Karşılıklar117.967 78.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 117.967 78.935Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 487.867 18.113ARA TOPLAM2.398.297 1.779.429TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.398.297 1.779.429UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.681Uzun Vadeli Karşılıklar14 687.700 570.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 687.700 570.938TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER687.700 577.619TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.085.997 2.357.048ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.008.121 47.400.053Ödenmiş Sermaye4.244.587 4.244.587Sermaye Düzeltme Farkları5.630.347 5.630.347Paylara İlişkin Primler (İskontolar)560.707 560.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)50.462 -90.266Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)50.462 -90.266Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)50.462 -90.266Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.049.193 5.049.193Diğer Yedekler1.410.611 1.410.611Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30.594.874 29.131.498Net Dönem Karı veya Zararı16.467.340 1.463.376TOPLAM ÖZKAYNAKLAR64.008.121 47.400.053TOPLAM KAYNAKLAR67.094.118 49.757.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 19.841.101 4.146.413Satışların Maliyeti19 -13.947.612 -8.427.811TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.893.489 -4.281.398BRÜT KAR (ZARAR)5.893.489 -4.281.398Genel Yönetim Giderleri20 -2.041.355 -982.400Pazarlama Giderleri20 -202.445 -58.653Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 7.322.128 2.341.775Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -5.098.172 -3.232.295ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.873.645 -6.212.971Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 2.755FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.873.645 -6.210.216Finansman Gelirleri24 14.874.759 8.908.275Finansman Giderleri24 -1.358.912 -2.881.362SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.389.492 -183.303Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.922.152 1.646.679Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -2.723.088Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -199.064 1.646.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.467.340 1.463.376DÖNEM KARI (ZARARI)16.467.340 1.463.376Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.467.340 1.463.376Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03900000 0,00300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar140.728 137.292Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 140.728 137.292Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.728 137.292TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.608.068 1.600.668Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.608.068 1.600.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004812BIST