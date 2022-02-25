***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2022 19:18
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -227.558 4.719.443 1.410.611 18.931.229 14.039.745 49.309.111 49.309.111
Transferler
329.750 13.709.995 -14.039.745
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
137.292 1.463.376 1.600.668 1.600.668
Kar Payları
-3.509.726 -3.509.726 -3.509.726
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -90.266 5.049.193 1.410.611 29.131.498 1.463.376 47.400.053 47.400.053
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -90.266 5.049.193 1.410.611 29.131.498 1.463.376 47.400.053 47.400.053
Transferler
1.463.376 -1.463.376
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
140.728 16.467.340 16.608.068 16.608.068
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 50.462 5.049.193 1.410.611 30.594.874 16.467.340 64.008.121 64.008.121
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.107.756 -6.585.313
Dönem Karı (Zararı)
16.467.340 1.463.376
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.157.886 -3.878.190
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 1.882.689 1.956.920
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.044.614 1.619.066
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.044.614 1.621.821
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.755
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
508.699 215.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
508.699 215.706
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.516.040 -6.023.203
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.874.759 -8.904.395
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.359.170 2.934.428
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-193 -169
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-258 -53.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.922.152 -1.646.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.759.088 -3.781.486
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -12 84
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.013.393 -1.601.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.013.393 -1.601.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
416.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
416.951
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 439.250 -500.697
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -509.707 90.055
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-179.555 -1.195.728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -179.555 -1.195.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 253.055 -104.572
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
140.597 -56.844
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
178.698 -18.998
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-38.101 -37.846
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.728 151.003
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-112.189 152.247
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.461 -1.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.546 -563.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -214.680 -581.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 19.134 17.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.550.366 -6.196.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -170.142 -12.014
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.272.468 -376.999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-162.162 -1.796.681
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
392.512
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 392.512
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-162.162 -2.189.193
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -162.162 -2.189.193
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.515.879 2.513.305
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
230
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
230
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198 -2
Ödenen Temettüler
-3.509.726
Ödenen Faiz
-1.358.912 -2.881.362
Alınan Faiz
14.874.759 8.904.395
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.461.473 -5.868.689
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.461.473 -5.868.689
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.560.840 23.429.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.022.313 17.560.840
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 37.022.313 17.560.840
Finansal Yatırımlar
4 1.019 1.007
Vadeli Mevduatlar
4 939 939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 80 68
Ticari Alacaklar
7.856 38.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.856 38.884
Diğer Alacaklar
416.951
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
416.951
Stoklar
9 1.368.173 1.807.423
Peşin Ödenmiş Giderler
10 553.551 57.498
Diğer Dönen Varlıklar
17 890.571 675.891
ARA TOPLAM
39.843.483 20.558.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.843.483 20.558.494
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 50.809 50.809
Diğer Alacaklar
17.043 17.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 17.043 17.043
Maddi Duran Varlıklar
11 25.970.586 27.682.041
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.072
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.947 293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.198.250 1.439.349
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.250.635 29.198.607
TOPLAM VARLIKLAR
67.094.118 49.757.101
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 230 198
Ticari Borçlar
158.908 338.463
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 158.908 338.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 451.492 198.437
Diğer Borçlar
824.687 935.415
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 815.742 927.931
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.945 7.484
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 357.146 209.868
Kısa Vadeli Karşılıklar
117.967 78.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 117.967 78.935
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 487.867 18.113
ARA TOPLAM
2.398.297 1.779.429
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.398.297 1.779.429
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.681
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 687.700 570.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 687.700 570.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
687.700 577.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.085.997 2.357.048
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.008.121 47.400.053
Ödenmiş Sermaye
4.244.587 4.244.587
Sermaye Düzeltme Farkları
5.630.347 5.630.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
560.707 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
50.462 -90.266
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.462 -90.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.462 -90.266
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.049.193 5.049.193
Diğer Yedekler
1.410.611 1.410.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.594.874 29.131.498
Net Dönem Karı veya Zararı
16.467.340 1.463.376
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.008.121 47.400.053
TOPLAM KAYNAKLAR
67.094.118 49.757.101
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 19.841.101 4.146.413
Satışların Maliyeti
19 -13.947.612 -8.427.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.893.489 -4.281.398
BRÜT KAR (ZARAR)
5.893.489 -4.281.398
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.041.355 -982.400
Pazarlama Giderleri
20 -202.445 -58.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 7.322.128 2.341.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.098.172 -3.232.295
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.873.645 -6.212.971
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.755
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.873.645 -6.210.216
Finansman Gelirleri
24 14.874.759 8.908.275
Finansman Giderleri
24 -1.358.912 -2.881.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.389.492 -183.303
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.922.152 1.646.679
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.723.088
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -199.064 1.646.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.467.340 1.463.376
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.467.340 1.463.376
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.467.340 1.463.376
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03900000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
140.728 137.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 140.728 137.292
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.728 137.292
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.608.068 1.600.668
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.608.068 1.600.668
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004812
BIST