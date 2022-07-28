***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 18:31
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -90.266 5.049.193 1.410.611 29.131.491 1.463.376 47.400.046 47.400.046
Transferler
-68.426 1.463.376 -1.463.376 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.867 -160.293 -160.293
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 -158.692 5.049.193 1.410.611 30.594.867 -91.867 47.239.753 47.239.753
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 50.462 5.049.193 1.410.611 30.594.874 16.467.340 64.008.121 64.008.121
Transferler
1.510.286 14.957.054 -16.467.340 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
435.524 7.257.767 7.693.291 7.693.291
Kar Payları
-16.825.379 -16.825.379 -16.825.379
Dönem Sonu Bakiyeler
4.244.587 5.630.347 560.707 485.986 6.559.479 1.410.611 28.726.549 7.257.767 54.876.033 54.876.033
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.387.430 -393.516
Dönem Karı (Zararı)
7.257.767 -91.867
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.257.767 -91.867
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.333.777 -492.824
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 988.635 943.712
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.773.027 1.118.600
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.773.027 1.118.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.144.778 302.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.144.778 302.757
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.119.945 -2.766.415
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.922.085 -3.139.443
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
736.516 378.175
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
65.624 -5.147
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -120.272 -91.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.261.169 256.971
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -25.894.937 -5
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.795.668 -2.565.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.795.668 -2.565.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.000 -192.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-96.000 -192.535
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.232.131 -121.865
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 255.059 -42.934
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.379.476 956.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.379.476 956.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.018.422 512.864
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
9.096.718 1.921.044
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9.103.399 1.921.044
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 -6.681
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.940 -38.096
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -31.466 -69.500
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 155.406 31.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.048 -172.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 371.819 -154.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -487.867 -18.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.337.179 -327.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -43.908
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.343 -65.796
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.276.884 -109.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.276.884 -109.164
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.276.884 -109.164
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.605.424 2.761.070
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
287.396
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
287.396
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-82.343 -198
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-82.343 -198
Ödenen Faiz
-766.727 -378.175
Alınan Faiz
6.167.098 3.139.443
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.058.890 2.258.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.058.890 2.258.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.022.313 17.560.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.963.423 19.819.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.963.423 37.022.313
Finansal Yatırımlar
4 29.650.943 1.019
Vadeli Mevduatlar
4 939 939
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
4 29.649.918
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 86 80
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 86 80
Ticari Alacaklar
9.995.084 7.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.995.084 7.856
Stoklar
9 2.600.304 1.368.173
Peşin Ödenmiş Giderler
10 296.947 553.551
Diğer Dönen Varlıklar
17 518.752 890.571
ARA TOPLAM
62.025.453 39.843.483
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
62.025.453 39.843.483
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 50.809 50.809
Diğer Alacaklar
113.043 17.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 113.043 17.043
Maddi Duran Varlıklar
11 27.258.835 25.970.586
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.492 13.947
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.916.475 1.198.250
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.354.654 27.250.635
TOPLAM VARLIKLAR
91.380.107 67.094.118
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 205.283 230
Ticari Borçlar
5.538.384 158.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.538.384 158.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.469.914 451.492
Diğer Borçlar
17.774.006 824.687
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 17.609.655 815.742
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 164.351 8.945
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.453.864 357.146
Kısa Vadeli Karşılıklar
206.016 117.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 206.016 117.967
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 721.702 487.867
ARA TOPLAM
35.369.169 2.398.297
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.369.169 2.398.297
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.134.905 687.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.134.905 687.700
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.134.905 687.700
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.504.074 3.085.997
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.876.033 64.008.121
Ödenmiş Sermaye
4.244.587 4.244.587
Sermaye Düzeltme Farkları
5.630.347 5.630.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
560.707 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
485.986 50.462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
485.986 50.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
485.986 50.462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.559.479 5.049.193
Diğer Yedekler
1.410.611 1.410.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.726.549 30.594.874
Net Dönem Karı veya Zararı
7.257.767 16.467.340
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.876.033 64.008.121
TOPLAM KAYNAKLAR
91.380.107 67.094.118
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 14.145.774 2.636.443
Satışların Maliyeti
19 -13.746.031 -4.402.861
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
399.743 -1.766.418
BRÜT KAR (ZARAR)
399.743 -1.766.418
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.688.603 -1.038.442
Pazarlama Giderleri
20 -49.083 -10.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.148.324 1.422.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.959.492 -1.551.634
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.149.111 -2.944.613
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.754.987
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.605.876 -2.944.613
Finansman Gelirleri
24 6.167.098 3.139.443
Finansman Giderleri
24 -635.479 -378.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.137.495 -183.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
120.272 91.478
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -728.045
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 848.317 91.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.257.767 -91.867
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.257.767 -91.867
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.257.767 -91.867
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
435.524 -68.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 435.524 -68.426
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
435.524 -68.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.693.291 -160.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.693.291 -160.293
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048774
BIST