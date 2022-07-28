***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -90.266 5.049.193 1.410.611 29.131.491 1.463.376 47.400.046 47.400.046Transferler-68.426 1.463.376 -1.463.376 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-91.867 -160.293 -160.293Dönem Sonu Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 -158.692 5.049.193 1.410.611 30.594.867 -91.867 47.239.753 47.239.753Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 50.462 5.049.193 1.410.611 30.594.874 16.467.340 64.008.121 64.008.121Transferler1.510.286 14.957.054 -16.467.340 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)435.524 7.257.767 7.693.291 7.693.291Kar Payları-16.825.379 -16.825.379 -16.825.379Dönem Sonu Bakiyeler4.244.587 5.630.347 560.707 485.986 6.559.479 1.410.611 28.726.549 7.257.767 54.876.033 54.876.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.387.430 -393.516Dönem Karı (Zararı)7.257.767 -91.867Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.257.767 -91.867Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.333.777 -492.824Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 988.635 943.712Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.773.027 1.118.600Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.773.027 1.118.600Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.144.778 302.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.144.778 302.757Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.119.945 -2.766.415Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-9.922.085 -3.139.443Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler736.516 378.175Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri65.624 -5.147Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -120.272 -91.478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.261.169 256.971Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -25.894.937 -5Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.795.668 -2.565.334İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -11.795.668 -2.565.334Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-96.000 -192.535İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-96.000 -192.535Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.232.131 -121.865Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 255.059 -42.934Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.379.476 956.144İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 5.379.476 956.144Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 1.018.422 512.864Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler9.096.718 1.921.044Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)9.103.399 1.921.044Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 -6.681Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.940 -38.096İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -31.466 -69.500İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 155.406 31.404İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-116.048 -172.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 371.819 -154.199Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 -487.867 -18.113Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.337.179 -327.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -43.908Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.343 -65.796YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.276.884 -109.164Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.276.884 -109.164Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.276.884 -109.164FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.605.424 2.761.070Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri287.396Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri287.396Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-82.343 -198Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-82.343 -198Ödenen Faiz-766.727 -378.175Alınan Faiz6.167.098 3.139.443YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.058.890 2.258.390NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.058.890 2.258.390DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.022.313 17.560.840DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.963.423 19.819.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 18.963.423 37.022.313Finansal Yatırımlar4 29.650.943 1.019Vadeli Mevduatlar4 939 939Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar4 29.649.918Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 86 80Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar4 86 80Ticari Alacaklar9.995.084 7.856İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 9.995.084 7.856Stoklar9 2.600.304 1.368.173Peşin Ödenmiş Giderler10 296.947 553.551Diğer Dönen Varlıklar17 518.752 890.571ARA TOPLAM62.025.453 39.843.483TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR62.025.453 39.843.483DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 50.809 50.809Diğer Alacaklar113.043 17.043İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 113.043 17.043Maddi Duran Varlıklar11 27.258.835 25.970.586Peşin Ödenmiş Giderler10 15.492 13.947Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.916.475 1.198.250TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.354.654 27.250.635TOPLAM VARLIKLAR91.380.107 67.094.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler5 205.283 230Ticari Borçlar5.538.384 158.908İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.538.384 158.908Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.469.914 451.492Diğer Borçlar17.774.006 824.687İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 17.609.655 815.742İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 164.351 8.945Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 9.453.864 357.146Kısa Vadeli Karşılıklar206.016 117.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 206.016 117.967Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 721.702 487.867ARA TOPLAM35.369.169 2.398.297TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.369.169 2.398.297UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.134.905 687.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.134.905 687.700TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.134.905 687.700TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.504.074 3.085.997ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.876.033 64.008.121Ödenmiş Sermaye4.244.587 4.244.587Sermaye Düzeltme Farkları5.630.347 5.630.347Paylara İlişkin Primler (İskontolar)560.707 560.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)485.986 50.462Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)485.986 50.462Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)485.986 50.462Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.559.479 5.049.193Diğer Yedekler1.410.611 1.410.611Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.726.549 30.594.874Net Dönem Karı veya Zararı7.257.767 16.467.340TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.876.033 64.008.121TOPLAM KAYNAKLAR91.380.107 67.094.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 14.145.774 2.636.443Satışların Maliyeti19 -13.746.031 -4.402.861TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)399.743 -1.766.418BRÜT KAR (ZARAR)399.743 -1.766.418Genel Yönetim Giderleri20 -1.688.603 -1.038.442Pazarlama Giderleri20 -49.083 -10.274Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.148.324 1.422.155Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -4.959.492 -1.551.634ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.149.111 -2.944.613Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 3.754.987FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.605.876 -2.944.613Finansman Gelirleri24 6.167.098 3.139.443Finansman Giderleri24 -635.479 -378.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.137.495 -183.345Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri120.272 91.478Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -728.045Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 848.317 91.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.257.767 -91.867DÖNEM KARI (ZARARI)7.257.767 -91.867Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.257.767 -91.867Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar435.524 -68.426Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 435.524 -68.426Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)435.524 -68.426TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.693.291 -160.293Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.693.291 -160.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048774BIST