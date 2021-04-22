***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCovid 19 Pandemisi nedeniyle Kuştur Tatil Köyü'nde iç piyasada rezervasyon yetersizliği , dış piyasada da uçak seferlerinin iptali ve azlığı sebebiyle rezervasyon yetersizliği söz konusudur.Tatil Köyümüz'ün açılış tarihinin,covid-19 pandemisinin seyrine ve rezervasyon durumuna bakarak belirlemesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930503BIST