***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
22.04.2021 12:55
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Covid 19 Pandemisi nedeniyle Kuştur Tatil Köyü'nde iç piyasada rezervasyon yetersizliği , dış piyasada da uçak seferlerinin iptali ve azlığı sebebiyle rezervasyon yetersizliği söz konusudur.
Tatil Köyümüz'ün açılış tarihinin,covid-19 pandemisinin seyrine ve rezervasyon durumuna bakarak belirlemesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930503
BIST
13:101.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.320
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|Önceki Kapanış
|: 1.330
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1.342
En Düşük
1.309
13:108,2783
En Yüksek
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|: 1,21%
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|Açılış
|: 8,2600
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|Önceki Kapanış
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8,3697
En Düşük
8,1672
13:109,9735
En Yüksek
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482,52
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:10
|FORMT
|1,13
|5.292.068
|% 13,00
|
|UMPAS
|1,76
|129.138
|% 10,00
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|AYCES
|48,94
|1.227.205
|% 9,98
|
|SUMAS
|59,60
|253.531
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,16
|1.258.810
|% 9,96
|
|CASA
|96,95
|234.639
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.193.363
|% -9,95
|
|ORMA
|26,62
|307.300
|% -9,95
|
|SNPAM
|15,53
|170.526
|% -9,87
|
|UFUK
|13,80
|162.450
|% -9,80
|
|GARAN
|7,05
|952.887.634
|% 1,29
|
|EREGL
|18,01
|450.059.500
|% 0,95
|
|KOZAL
|108,10
|304.766.750
|% 2,85
|
|PETKM
|6,36
|282.239.287
|% -0,31
|
|KRDMD
|7,00
|259.865.448
|% 1,45
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|GARAN
|7,05
|952.887.634
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|189.814.645
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|193.285.654
|% 0,97
|
|TSKB
|1,22
|74.002.503
|% 0,83
|
|AKBNK
|4,89
|240.143.469
|% 0,20
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|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2675
|8,2783
|% 1,21
|
|Euro
|9,9688
|9,9735
|% 1,08
|
|Sterlin
|11,4869
|11,5445
|% 1,10
|
|Frank
|9,0103
|9,0646
|% 1,39
|
|Riyal
|2,2021
|2,2132
|% 1,24
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,56
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|40,00
|
|Tam
|3.133
|3.212
|40,54
|
|Yarım
|1.514
|1.554
|19,61
|
|Çeyrek
|760
|777
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,03
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|B. Petrol
|65,07
|65,07
|-0,25
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