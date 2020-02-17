***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteKUŞADASI VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2019 YILI 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarVergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819517BIST