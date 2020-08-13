***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.08.2020 12:54
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KUŞADASI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 2.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/08/2020
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868566
BIST
12:471.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
12:477,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
12:478,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0467
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
12:47455,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,61
|Açılış
|: 455,67
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler12:47
|MSGYO
|4,18
|30.767.019
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.780.447
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|43.461.574
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|598.038
|% 9,93
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|39.070.545
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,65
|658.749.890
|% 2,44
|
|THYAO
|11,30
|473.581.378
|% -1,05
|
|GARAN
|7,03
|463.106.663
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,92
|453.505.483
|% -3,31
|
|ASELS
|17,85
|425.570.111
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,03
|380.846.351
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,92
|453.505.483
|% -3,31
|
|ODAS
|2,56
|274.996.007
|% 1,19
|
|SKBNK
|1,54
|149.102.603
|% 1,99
|
|KARSN
|3,15
|307.854.511
|% 2,94
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3282
|7,3361
|% 0,03
|
|Euro
|8,6750
|8,6885
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,5725
|9,6205
|% 0,47
|
|Frank
|8,0342
|8,0826
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9509
|1,9607
|% 0,07
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|13,83
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|-2,35
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-1,14
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|-0,06
|