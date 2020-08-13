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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

13.08.2020 12:54
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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KUŞADASI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 2.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/08/2020
Açıklamalar

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne  sunulmuş olup, 
    Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868566


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Cumhuriyet 3.033 3.078 5,00  
Tam 3.015 3.092 -2,35  
Yarım 1.457 1.496 -1,14  
Çeyrek 731 748 -0,57  
Gümüş.Ons 25,89 25,93 0,41  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,08  
B. Petrol 45,37 45,37 -0,06  
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