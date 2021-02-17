***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 12:19
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KUŞADASI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910303
BIST
15:041.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:047,0132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:048,4639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:04403,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 403,93
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:02
|ATEKS
|59,95
|15.355.402
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.164.522
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.683.561
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|354.653.669
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|55.609.422
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|120.393.538
|% -7,10
|
|VAKBN
|4,61
|1.998.657.970
|% 5,49
|
|HALKB
|5,77
|1.484.677.622
|% 9,90
|
|SASA
|41,70
|1.419.291.022
|% 1,26
|
|KOZAL
|143,70
|1.322.836.377
|% -0,76
|
|GARAN
|9,65
|1.171.810.359
|% -0,92
|
|SKBNK
|1,51
|696.854.685
|% -1,31
|
|VAKBN
|4,61
|1.998.657.970
|% 5,49
|
|HALKB
|5,77
|1.484.677.622
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|565.731.382
|% -0,80
|
|KARSN
|5,04
|755.978.732
|% 2,65
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0109
|7,0128
|% 0,28
|
|Euro
|8,4562
|8,4610
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,6905
|9,7391
|% -0,03
|
|Frank
|7,7995
|7,8465
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8640
|1,8734
|% 0,31
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,18
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.667
|2.734
|-8,94
|
|Yarım
|1.289
|1.323
|-4,33
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,17
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|0,76
|