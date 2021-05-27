***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.05.2021 14:31
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KUŞADASI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 YILI 1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938381
BIST
15:481.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,06
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:488,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:4810,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0124
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:48515,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 515,55
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:48
|YAYLA
|3,19
|25.022.388
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.857.127
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.599.073
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.544.976
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.856.312
|% -9,95
|
|DERHL
|5,97
|46.391.042
|% -9,27
|
|ISGSY
|12,54
|51.110.561
|% -8,06
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,30
|1.228.457.164
|% 1,92
|
|GARAN
|8,03
|778.404.873
|% -1,23
|
|CANTE
|8,17
|463.195.945
|% -1,80
|
|KOZAL
|123,90
|411.765.500
|% -1,27
|
|TUPRS
|98,00
|405.188.918
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,15
|354.652.866
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,88
|294.982.094
|% -1,05
|
|GARAN
|8,03
|778.404.873
|% -1,23
|
|THYAO
|13,30
|1.228.457.164
|% 1,92
|
|DOHOL
|2,96
|213.174.606
|% -1,00
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4548
|8,4574
|% 0,02
|
|Euro
|10,3227
|10,3281
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9359
|11,9958
|% 0,26
|
|Frank
|9,3589
|9,4153
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2469
|2,2582
|% -0,04
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,59
|
|Altın Gr.
|514
|515
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.452
|-18,00
|
|Tam
|3.385
|3.471
|-16,96
|
|Yarım
|1.636
|1.679
|-8,20
|
|Çeyrek
|821
|839
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-0,47
|
Seans Raporu
15:48
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16:00DERHL
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15:58BJKAS
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 169 adet işlem
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15:57OSMEN
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 382 adet işlem
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15:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 10, 239.00 milyon TL de
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15:55BJKAS
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 286, 953 adet işlem