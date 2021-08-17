***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 16:51
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KUŞADASI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 YILI 2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958649
BIST
16:411.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
16:418,4331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
16:419,9056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0630
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
16:41485,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 485,55
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,84
BIST En Aktif Hisseler16:41
|MANAS
|19,28
|7.983.231
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|29.604.886
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.532.550
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|57.662.241
|% 9,94
|
|VANGD
|5,87
|24.090.571
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.140.335
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.999.054
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.992.867
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,76
|15.997.425
|% -9,51
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,34
|1.210.038.612
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|734.681.268
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,32
|683.890.004
|% 0,97
|
|GENIL
|16,59
|626.579.059
|% 4,54
|
|ARCLK
|33,88
|536.397.780
|% 2,48
|
|GARAN
|9,34
|1.210.038.612
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|734.681.268
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,54
|281.385.535
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,08
|107.992.717
|% -1,82
|
|KRDMD
|8,32
|683.890.004
|% 0,97
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4296
|8,4331
|% -0,25
|
|Euro
|9,8980
|9,9056
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,5651
|11,6231
|% -0,88
|
|Frank
|9,2021
|9,2575
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2403
|2,2516
|% -0,32
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,89
|
|Altın Gr.
|485
|486
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-9,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-1,57
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|-0,76
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,84
|69,84
|0,33
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:55VBTYZ
Yüzde 7.64 oranında artışla 25.92 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 709, 354 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 250.00 milyon TL de
-
16:54VBTYZ
Yüzde 7.31 oranında artışla 25.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 701, 511 adet işlem
-
16:52ECZYT
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 968, 878 adet işlem
-
16:51SELGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 715, 000 adet işlem