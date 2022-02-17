***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2022 14:46
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KUŞADASI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 YILI 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2022
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002367
BIST
14:592.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,74
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
14:5913,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0340
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
14:5915,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0404
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5294
En Düşük
15,4100
14:59826,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 7,57
|Açılış
|: 826,07
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler14:57
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.600.156
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.649.151
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,08
|61.893.478
|% 9,63
|
|ERSU
|6,40
|120.711.040
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.428.343
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.209.002
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,62
|4.656.704.607
|% 0,07
|
|KRDMD
|11,84
|1.361.961.790
|% -0,25
|
|EREGL
|28,52
|1.032.986.662
|% 1,21
|
|TUPRS
|195,20
|1.031.502.905
|% -0,20
|
|TAVHL
|40,50
|635.245.673
|% 3,37
|
|THYAO
|29,62
|4.656.704.607
|% 0,07
|
|YKBNK
|4,05
|614.992.515
|% 1,00
|
|KRDMD
|11,84
|1.361.961.790
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,34
|251.737.151
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,83
|124.135.429
|% 7,02
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6271
|13,6306
|% 0,25
|
|Euro
|15,5111
|15,5239
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,4928
|18,5856
|% 0,36
|
|Frank
|14,7472
|14,8360
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6211
|3,6393
|% 0,25
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|11,36
|
|Altın Gr.
|825
|825
|6,60
|
|Cumhuriyet
|5.480
|5.563
|68,00
|
|Tam
|5.454
|5.590
|66,61
|
|Yarım
|2.636
|2.704
|32,22
|
|Çeyrek
|1.322
|1.352
|16,11
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|0,04
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|-1,93
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:12AKFGY
Yüzde 4.88 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 946, 373 adet işlem
-
15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 87 artarak (% 0.13 ) 2, 271
-
15:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, EREGL
-
15:11ACSEL
Yüzde 8.31 oranında artışla 28.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 559 adet işlem
-
15:10HURGZ
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 623, 612 adet işlem