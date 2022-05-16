***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.05.2022 16:51
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KUŞADASI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 YILI 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/05/2022
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Kuşadası Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030577
BIST
17:502.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -23,09
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:5015,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0790
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:5016,2110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0976
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:50907,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,66
|Açılış
|: 907,41
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:48
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.524.359
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.094.127
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.598.631
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.650.409
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.449.131
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.949.904
|% -9,84
|
|GENIL
|18,35
|241.535.940
|% -8,89
|
|SKTAS
|3,96
|24.622.869
|% -8,76
|
|THYAO
|43,04
|4.490.914.982
|% 1,32
|
|GARAN
|14,96
|1.792.773.933
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,35
|1.701.863.904
|% 0,31
|
|KRDMD
|14,97
|1.475.130.959
|% -4,47
|
|SISE
|19,42
|1.385.069.520
|% -1,47
|
|EKGYO
|2,65
|973.504.164
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,37
|899.450.612
|% -3,96
|
|SKBNK
|1,13
|140.073.662
|% 3,67
|
|KARSN
|5,49
|677.336.860
|% 3,00
|
|GARAN
|14,96
|1.792.773.933
|% -0,13
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5351
|15,5597
|% 0,53
|
|Euro
|16,1835
|16,2079
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,0316
|19,1271
|% 0,57
|
|Frank
|15,4286
|15,5216
|% 0,25
|
|Riyal
|4,1381
|4,1588
|% 0,59
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|0,62
|
|Altın Gr.
|908
|908
|6,28
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,44
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,24
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,64
|
Seans Raporu
17:48
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
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17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında