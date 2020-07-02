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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.07.2020 13:27
GÜNCEL HABERLER



***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 02/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURULDA YÖNETİM KURULUNUN KAR DAĞITIM ÖNERİSİNİN ONAYLANMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 02.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KSTUR, TREKUST00016 Peşin 0,5512252 55,12252 15 0,4685414 46,85414

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 10.07.2020 10.07.2020 14.07.2020 13.07.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KSTUR, TREKUST00016 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 02/06/2020 tarihinde toplanarak , kar dağıtmaya ve dağıtım zamanının 10/07/2020 olmasına karar vermiştir.
Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.
Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2019 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 3.900,01 TL, NET: 3.315,01 TL dir.
2019 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 3.509.725,65 TL olup,2.339.723,50 TL pay sahiplerine,1.170.002,15 TL Kurucu pay sahiplerine ,
2019 yılı toplam dağıtılacak net tutar 2.983.266,81 TL olup ,1.988.764,98 TL pay sahiplerine ,994.501,83 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.
-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşıldIğı için %5 oranlı genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 kar dağıtım kap202013232.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.244.586,63
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.811.753,83

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 17.484.259,71 17.308.880,27
4. Vergiler ( - ) 3.444.514,71 3.444.514,71
5. Net Dönem Kârı 14.039.745 13.864.365,56
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.039.745
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.039.745
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 2.339.723,5
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 1.170.002,15
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 10.200.269,71
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 1.988.764,98 14,16 0,4685414 46,85414
TOPLAM 1.988.764,98 14,16 0,4685414 46,85414

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuz 02/06/2020 tarihinde toplanarak , kar dağıtmaya ve dağıtım zamanının 10/07/2020 olmasına karar vermiştir.
Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.
Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2019 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 3.900,01 TL, NET: 3.315,01 TL dir.
2019 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 3.509.725,65 TL olup,2.339.723,50 TL pay sahiplerine,1.170.002,15 TL Kurucu pay sahiplerine ,
2019 yılı toplam dağıtılacak net tutar 2.983.266,81 TL olup ,1.988.764,98 TL pay sahiplerine ,994.501,83 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.
-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşıldIğı için %5 oranlı genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854018


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MRGYO 2,20 91.660.127 % 10,00  
KENT 621,60 4.968.514 % 10,00  
MAALT 85,35 21.019.796 % 9,99  
PKENT 178,60 3.448.203 % 9,98  
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Riyal 1,8221 1,8312 % 0,09  
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Cumhuriyet 2.532 2.552 4,80  
Tam 2.606 2.618 4,80  
Yarım 1.266 1.281 2,30  
Çeyrek 633 641 1,20  
Gümüş.Ons 17,99 18,02 0,00  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 -0,01  
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