***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 02/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURULDA YÖNETİM KURULUNUN KAR DAĞITIM ÖNERİSİNİN ONAYLANMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KSTUR, TREKUST00016 Peşin 0,5512252 55,12252 15 0,4685414 46,85414Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 10.07.2020 10.07.2020 14.07.2020 13.07.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KSTUR, TREKUST00016 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 02/06/2020 tarihinde toplanarak , kar dağıtmaya ve dağıtım zamanının 10/07/2020 olmasına karar vermiştir.Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2019 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 3.900,01 TL, NET: 3.315,01 TL dir.2019 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 3.509.725,65 TL olup,2.339.723,50 TL pay sahiplerine,1.170.002,15 TL Kurucu pay sahiplerine ,2019 yılı toplam dağıtılacak net tutar 2.983.266,81 TL olup ,1.988.764,98 TL pay sahiplerine ,994.501,83 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşıldIğı için %5 oranlı genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 kar dağıtım kap202013232.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.244.586,632. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.811.753,83* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 17.484.259,71 17.308.880,274. Vergiler ( - ) 3.444.514,71 3.444.514,715. Net Dönem Kârı 14.039.745 13.864.365,566. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.039.745Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.039.74511. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 2.339.723,5* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 1.170.002,1515. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 10.200.269,7120. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.988.764,98 14,16 0,4685414 46,85414TOPLAM 1.988.764,98 14,16 0,4685414 46,85414Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuz 02/06/2020 tarihinde toplanarak , kar dağıtmaya ve dağıtım zamanının 10/07/2020 olmasına karar vermiştir.Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2019 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 3.900,01 TL, NET: 3.315,01 TL dir.2019 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 3.509.725,65 TL olup,2.339.723,50 TL pay sahiplerine,1.170.002,15 TL Kurucu pay sahiplerine ,2019 yılı toplam dağıtılacak net tutar 2.983.266,81 TL olup ,1.988.764,98 TL pay sahiplerine ,994.501,83 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşıldIğı için %5 oranlı genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854018BIST