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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2022 19:23
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2021 YILI KAR DAĞITIMI ÖNERİSİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 25.02.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KSTUR, TREKUST00016 Peşin 3,6535929 365,35929 10 3,2882336 328,82336

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 24.08.2022 26.08.2022 25.08.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KSTUR, TREKUST00016 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 25/02/2022 tarihinde toplanarak , dağıtılabilir karın tamamını ve olağanüstü yedeklerden ilave edilerek, T.T.K. 519. maddesi 2.fıkrası c bendi hükümlerine göre yedek akçe ayrılarak karın dağıltılmasına, kar dağıtım zamanının 24/08/2022 tarihi olmasına karar vermiştir.
Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.
Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2021 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 4.391,29 TL, NET: 3.952,16 TL dir.
2021 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 16.825.379,03 TL olup,15.507.991,83 TL pay sahiplerine, 1.317.387,20 TL Kurucu pay sahiplerine ,
2021 yılı toplam dağıtılacak net tutar 15.142.841,13 TL olup, 13.957.192,65 TL pay sahiplerine, 1.185.648,48 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.
-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşılduğı için %5 oranlı genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar dağıtım 2021.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.244.586,63
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.811.753,83
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 19.389.492 17.852.184,44
4. Vergiler ( - ) 2.922.152 2.723.088,34
5. Net Dönem Kârı 16.467.340 15.129.096,1
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 393.430,73
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.467.340 14.735.665,37
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.467.340 14.735.665,37
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.293.468
* Nakit 3.293.468
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 1.317.387,2
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 8.614.523,83
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.510.286,34
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 1.731.674,63
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 3.600.000

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 13.957.192,65 0 84,76 3,2882336 328,82
TOPLAM 13.957.192,65 0 84,76 3,2882336 328,82

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuz 25/02/2022 tarihinde toplanarak , dağıtılabilir karın tamamını ve olağanüstü yedeklerden ilave edilerek, T.T.K. 519. maddesi 2.fıkrası c bendi hükümlerine göre yedek akçe ayrılarak karın dağıltılmasına, kar dağıtım zamanının 24/08/2022 tarihi olmasına karar vermiştir.
Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.
Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2021 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 4.391,29 TL, NET: 3.952,16 TL dir.
2021 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 16.825.379,03 TL olup,15.507.991,83 TL pay sahiplerine, 1.317.387,20 TL Kurucu pay sahiplerine ,
2021 yılı toplam dağıtılacak net tutar 15.142.841,13 TL olup, 13.957.192,65 TL pay sahiplerine, 1.185.648,48 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.
-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşılduğı için %5 oranlı genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004820


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