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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.07.2020 14:16
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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

 02/07/2020  tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulumuz ,Ana Sözleşmenin 17.maddesi gereği açık oylama ile görev bölümü yapılmış,
  
Başkanlığa E.Tünay KAVASOĞLU , Başkan Vekilliği  H.Arzu ÇAVUŞ'un seçilmelerine karar verildi. 
  
 Yönetim Kurulu Başkanı E.Tünay KAVASOĞLU , Yönetim Kurulu Başkan Vekili  H.Arzu ÇAVUŞ 'un  münferiden ayrı ayrı imzaları ile Şirketi temsil ve ilzama yetkili olmalarına,
  
  Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi uyarınca, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin   yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurulmasına, komite üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyelerinden Necati Gelmez ve Ebru KAVASOĞLU'nun getirilmesine, üyelerden Necati Gelmez'in Başkan olmasına,   karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854028


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