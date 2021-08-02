***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ GÖREVİNİ YÜRÜTMEKTE OLAN MEHMET ŞENER YÖNETİM KURULU DANIŞMANLIĞINA ATANMIŞ OLUP,BOŞALAN MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ GÖREVİNE ALİ RIZA ÖZAK ATANMIŞTIR.KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954119BIST