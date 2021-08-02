***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2021 14:20
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ GÖREVİNİ YÜRÜTMEKTE OLAN MEHMET ŞENER YÖNETİM KURULU DANIŞMANLIĞINA ATANMIŞ OLUP,
BOŞALAN MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ GÖREVİNE ALİ RIZA ÖZAK ATANMIŞTIR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954119
BIST
15:091.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,50
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
15:098,3530
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0851
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
15:099,9443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0922
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
15:09485,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -6,98
|Açılış
|: 485,26
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,24
BIST En Aktif Hisseler15:09
|IDGYO
|3,30
|74.255.976
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.275.763
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.037.075
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.408.769
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.164.763
|% -9,97
|
|KARYE
|9,94
|72.705.807
|% -8,81
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|622.823.473
|% -7,88
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|622.823.473
|% -7,88
|
|GARAN
|8,56
|603.759.136
|% 0,47
|
|ASELS
|15,94
|554.224.151
|% 2,77
|
|THYAO
|12,91
|417.480.101
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,44
|376.620.681
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,44
|376.620.681
|% 2,09
|
|KARSN
|4,21
|622.823.473
|% -7,88
|
|ODAS
|1,32
|187.603.207
|% -1,07
|
|EKGYO
|1,82
|248.252.957
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,31
|94.715.043
|% -0,76
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3489
|8,3530
|% -1,01
|
|Euro
|9,9095
|9,9443
|% -0,92
|
|Sterlin
|11,5721
|11,6301
|% -1,06
|
|Frank
|9,1883
|9,2437
|% -0,97
|
|Riyal
|2,2209
|2,2320
|% -0,99
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,38
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|-46,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-44,34
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,45
|
|Çeyrek
|777
|795
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,85
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,91
|