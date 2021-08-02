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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.08.2021 14:20



***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ GÖREVİNİ YÜRÜTMEKTE OLAN MEHMET ŞENER YÖNETİM KURULU DANIŞMANLIĞINA ATANMIŞ OLUP,
BOŞALAN MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ GÖREVİNE ALİ RIZA ÖZAK ATANMIŞTIR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954119


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