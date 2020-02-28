***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ TURİZM SEY.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. KONGRE MERKEZİ 300000000 45000 TRY 0,02 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822853BIST