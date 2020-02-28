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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.02.2020 17:35
GÜNCEL HABERLER



***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ TURİZM SEY.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. KONGRE MERKEZİ 300000000 45000 TRY 0,02 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822853


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,88 47.818.959 % 14,79  
HUBVC 26,12 18.240.018 % 12,91  
TSPOR 5,95 64.865.302 % 10,80  
MEMSA 0,37 1.783.275 % 8,82  
MZHLD 14,80 69.482 % 8,42  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9804 8,0204 % 0,12  
Frank 6,4406 6,4794 % 1,08  
Riyal 1,6594 1,6677 % 0,71  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.591 1.591 -46,21  
Altın Gr. 323 323 -3,16  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -15,00  
Tam 2.150 2.203 -15,57  
Yarım 1.039 1.066 -7,53  
Çeyrek 521 533 -3,77  
Gümüş.Ons 16,72 16,75 -0,91  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 -0,14  
B. Petrol 49,66 49,66 -2,07  
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