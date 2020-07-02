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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.07.2020 14:33
GÜNCEL HABERLER



***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ,YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 40.58
NECATİ GELMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil DENETLEME KURULU ÜYELİĞİ, YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÇEMTAŞ ÇELİK MAK.SAN.TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ(RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE KURUMSAL TÖNETİM KOMİTELERİ ÜYESİ),BURSA BETON SANAYİ A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 0.63 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
HÜRREM ARZU ÇAVUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 12.06.2019 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20.58 Bağımsız Üye Değil
EBRU KAVASOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.07.2020 İcrada Görevli Değil 20.58 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854032


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KENT 621,60 5.057.403 % 10,00  
MAALT 85,35 21.289.673 % 9,99  
PKENT 178,60 3.481.959 % 9,98  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5578 8,6008 % 0,48  
Frank 7,2353 7,2789 % 0,32  
Riyal 1,8221 1,8313 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 -9,62  
Altın Gr. 389 389 -0,74  
Cumhuriyet 2.521 2.541 -5,80  
Tam 2.595 2.607 -5,90  
Yarım 1.261 1.275 -3,00  
Çeyrek 630 639 -1,40  
Gümüş.Ons 17,81 17,84 -0,18  
Gümüş Gr. 3,95 3,95 -0,02  
B. Petrol 42,50 42,50 0,47  
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