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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.09.2020 09:19
GÜNCEL HABERLER



***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
BAYRAKLIDEDE M.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN 2566181310 2566181104
BAYRAKLIDEDE M.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN 2566181310 2566181315




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874078


BIST




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BIST En Aktif Hisseler12:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 88,00 20.885.280 % 10,00  
COSMO 3,85 348.567 % 10,00  
MRSHL 226,80 24.749.795 % 9,99  
KARTN 656,50 71.920.004 % 9,98  
KONYA 442,00 26.792.885 % 9,98  
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12:04 Alış Satış %  
Dolar 7,4921 7,4980 % 0,21  
Euro 8,8153 8,8220 % 0,11  
Sterlin 9,6631 9,7116 % -0,24  
Frank 8,1278 8,1767 % 0,09  
Riyal 1,9919 2,0019 % 0,14  
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12:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -0,03  
Altın Gr. 465 465 0,48  
Cumhuriyet 3.090 3.137 20,00  
Tam 3.075 3.152 14,52  
Yarım 1.486 1.525 7,02  
Çeyrek 746 762 3,51  
Gümüş.Ons 26,66 26,70 0,02  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,00  
B. Petrol 40,16 40,16 0,38  
Seans Raporu 12:04
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