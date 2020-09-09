***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2020 09:19
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
BAYRAKLIDEDE M.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN 2566181310 2566181104
BAYRAKLIDEDE M.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN 2566181310 2566181315
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874078
BIST
12:041.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
12:047,4980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4980
En Düşük
7,4760
12:048,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
12:04465,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 465,31
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler12:04
|FMIZP
|88,00
|20.885.280
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.749.795
|% 9,99
|
|KARTN
|656,50
|71.920.004
|% 9,98
|
|KONYA
|442,00
|26.792.885
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.610.787
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|9.318.374
|% -9,90
|
|AFYON
|4,23
|363.507.920
|% 5,22
|
|FENER
|49,18
|325.456.776
|% 9,83
|
|TSPOR
|6,95
|324.243.461
|% 6,76
|
|GSRAY
|4,70
|269.617.239
|% 8,05
|
|THYAO
|10,78
|256.981.895
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|203.706.647
|% -2,21
|
|ODAS
|2,55
|235.357.811
|% 2,00
|
|AFYON
|4,23
|363.507.920
|% 5,22
|
|GSRAY
|4,70
|269.617.239
|% 8,05
|
|VKGYO
|3,49
|186.242.027
|% 4,18
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4921
|7,4980
|% 0,21
|
|Euro
|8,8153
|8,8220
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,6631
|9,7116
|% -0,24
|
|Frank
|8,1278
|8,1767
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9919
|2,0019
|% 0,14
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,03
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|20,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|14,52
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|7,02
|
|Çeyrek
|746
|762
|3,51
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,00
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|0,38
|