***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEMİNE TÜNAY KAVASOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ,YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 40.59 Bağımsız Üye DeğilNECATİ GELMEZ Erkek YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÇEMTAŞ ÇELİK MAK.SAN.TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ,BURSA BETON SANAYİ A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.05 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANIHÜRREM ARZU ÇAVUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 12.06.2019 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20.6 Bağımsız Üye DeğilEBRU KAVASOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 20.6 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943793BIST