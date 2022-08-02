***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2022 17:07
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ,YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 39.93 Bağımsız Üye Değil
HÜRREM ARZU ÇAVUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 12.06.2019 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20.6 Bağımsız Üye Değil
NECATİ GELMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇEMTAŞ ÇELİK MAK.SAN.TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ,BURSA BETON SANAYİ A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.05 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
EBRU KAVASOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.07.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20.6 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051149
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
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|Önceki Kapanış
|: 2.656
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2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9481
En Yüksek
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|: 0,35%
|| 0,0623
|Açılış
|: 17,9730
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|Önceki Kapanış
|: 17,9300
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17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,3255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0432
|Açılış
|: 18,3000
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|Önceki Kapanış
|: 18,3700
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18,4581
En Düşük
18,2593
18:051.024,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.024,57
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|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9414
|17,9481
|% 0,35
|
|Euro
|18,3034
|18,3255
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,8649
|21,9745
|% -0,00
|
|Frank
|18,7400
|18,8529
|% -0,15
|
|Riyal
|4,7622
|4,7861
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,90
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,19
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.833
|6.902
|19,00
|
|Yarım
|3.330
|3.374
|9,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,22
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
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17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
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17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
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17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM