***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2022 17:29
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ,YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 39.28 Bağımsız Üye Değil
HÜRREM ARZU ÇAVUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 12.06.2019 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20.6 Bağımsız Üye Değil
NECATİ GELMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇEMTAŞ ÇELİK MAK.SAN.TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ,BURSA BETON SANAYİ A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.05 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
EBRU KAVASOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.07.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ 20.6 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076575
BIST
17:284.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 34,13
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:2818,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:2818,2415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0432
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:28973,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,41
|Açılış
|: 972,90
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:28
|KAREL
|23,32
|137.804.509
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.442.635
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.895.377
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|38.865.309
|% 9,98
|
|ZOREN
|5,41
|237.256.478
|% 9,96
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,12
|118.911.963
|% -9,27
|
|CMBTN
|395,00
|60.557.655
|% -8,50
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|101,70
|9.335.985.103
|% 0,89
|
|TUPRS
|404,30
|4.934.791.890
|% 2,35
|
|ASELS
|34,58
|4.290.456.284
|% -3,62
|
|SASA
|137,90
|3.759.562.358
|% 9,10
|
|PETKM
|13,98
|2.463.386.701
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,53
|1.588.066.924
|% -0,22
|
|ISCTR
|8,74
|2.194.594.123
|% -2,56
|
|YKBNK
|8,88
|2.161.676.965
|% -0,45
|
|ODAS
|8,72
|1.583.813.643
|% 3,07
|
|TSKB
|3,05
|565.229.987
|% -2,24
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6138
|18,6171
|% 0,00
|
|Euro
|18,2227
|18,2415
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,8135
|20,9178
|% -1,61
|
|Frank
|18,3515
|18,4621
|% -0,75
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% -0,08
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-10,98
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-6,55
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.554
|6.619
|-58,00
|
|Yarım
|3.194
|3.236
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,05
|
|B. Petrol
|94,49
|94,49
|-1,67
|
Seans Raporu
17:28
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-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 99 artarak (% 0.52 ) 4, 441
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17:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, YKBNK
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17:43XU100
Endeks 4, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 72, 750.00 milyon TL de
-
17:43KARYE
Yüzde 6.05 oranında artışla 29.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 799, 444 adet işlem
-
17:42AYDEM
Yüzde 6.43 oranında artışla 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 424, 632 adet işlem