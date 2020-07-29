***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.07.2020 18:13
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2020
Karar Sayısı
760
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ''SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 30.06.2020 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863572
BIST
18:001.135
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -18,00
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:006,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0546
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9885
En Düşük
6,9132
18:008,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1158
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2513
En Düşük
8,1145
18:00438,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,49
|Açılış
|: 438,36
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|71.901.084
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|47.825.899
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.645.760
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|3.869.966
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.112.760
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.318.054
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.487.849
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,22
|19.683.813
|% -9,53
|
|NUGYO
|7,44
|68.408.563
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.276.081.116
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,20
|2.120.125.515
|% 4,03
|
|GARAN
|7,10
|1.537.492.754
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,22
|1.319.536.563
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|837.332.637
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,22
|1.319.536.563
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,20
|2.120.125.515
|% 4,03
|
|IHLAS
|0,90
|249.633.333
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|837.332.637
|% -0,33
|
|TSKB
|1,15
|313.107.764
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0163
|9,0615
|% 0,89
|
|Frank
|7,5955
|7,6413
|% 0,99
|
|Riyal
|1,8535
|1,8627
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-2,03
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.916
|20,70
|
|Tam
|2.963
|3.006
|28,00
|
|Yarım
|1.438
|1.463
|9,30
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,38
|
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