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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

03.07.2020 10:23
GÜNCEL HABERLER



***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

02/07/2020 TARİHİNDE ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMUNDA SEHVEN GENEL  YAPILAN AÇIKLAMA , YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ BÖLÜMÜN DE TEKRAR AÇIKLANMIŞTIR. 
02/07/2020  tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulumuz ,Ana Sözleşmenin 17.maddesi gereği açık oylama ile görev bölümü yapılmış,
 
Başkanlığa E.Tünay KAVASOĞLU , Başkan Vekilliği  H.Arzu ÇAVUŞ'un seçilmelerine karar verildi. 
  
 Yönetim Kurulu Başkanı E.Tünay KAVASOĞLU , Yönetim Kurulu Başkan Vekili  H.Arzu ÇAVUŞ 'un  münferiden ayrı ayrı imzaları ile Şirketi temsil ve ilzama yetkili olmalarına,
  
  Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi uyarınca, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin   yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurulmasına, komite üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyelerinden Necati Gelmez ve Ebru KAVASOĞLU'nun getirilmesine, üyelerden Necati Gelmez'in Başkan olmasına,   karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854313


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Tam 2.606 2.618 -2,50  
Yarım 1.266 1.281 -1,30  
Çeyrek 633 641 -0,60  
Gümüş.Ons 17,99 18,03 0,07  
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