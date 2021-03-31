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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

31.03.2021 13:38



***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                          31/03/2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulda seçilen yönetim kurulumuz , Ana Sözleşmenin 17.maddesi gereği açık oylama ile görev bölümü yapmış,
 
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliğe E. Tünay KAVASOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Hürrem Arzu ÇAVUŞ'un seçilmelerine karar verildi.
 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye E.Tünay KAVASOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hürrem Arzu ÇAVUŞ'un
 
münferiden ayrı ayrı imzaları ile Şirketi temsil ve ilzama yetkili olmalarına,
 
Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi uyarınca, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla,
uzman bir komite kurulmasına, komite üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyelerinden Av.Necati Gelmez ve Ebru Kavasoğlu'nun getirilmesine, üyelerden Av. Necati Gelmez'in Başkan olmasına, karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922110


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