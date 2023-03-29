***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29/03/2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuz, Ana Sözleşmenin 17.maddesi gereği açık oylama ile görev bölümü yapmış olup,Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliğe E. Tünay KAVASOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Hürrem Arzu ÇAVUŞ'un seçilmelerine karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye E.Tünay KAVASOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hürrem Arzu ÇAVUŞ'un münferiden ayrı ayrı imzaları ile Şirketi temsil ve ilzama yetkili olmalarına,Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi uyarınca, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurulmasına, komite üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyelerinden Av.Necati Gelmez ve Ebru Kavasoğlu'nun getirilmesine, üyelerden Av. Necati Gelmez'in Başkan olmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129327BIST