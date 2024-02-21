***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.02.2024 17:13
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24079 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251093
BIST
'
17:359.275
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -69,65
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
17:3531,0041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0939
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
17:3533,5475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0994
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5843
En Düşük
33,3775
17:352.022,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,12
|Açılış
|: 2.021,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler17:34
|VESTL
|91,30
|3.372.636.265
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|423.969.248
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|KFEIN
|171,80
|127.963.997
|% 9,99
|
|KRONT
|23,78
|129.386.066
|% 9,99
|
|KAPLM
|140,40
|314.773.313
|% -10,00
|
|BAYRK
|45,82
|240.644.154
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|340.472.745
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|33.433.228
|% -9,95
|
|EREGL
|48,42
|14.898.094.918
|% -2,42
|
|MIATK
|74,75
|9.293.258.379
|% 8,57
|
|THYAO
|278,75
|7.791.516.372
|% -0,89
|
|ISCTR
|28,36
|6.008.438.865
|% -0,21
|
|KONTR
|285,75
|5.692.742.810
|% 7,73
|
|ZOREN
|6,03
|2.471.809.357
|% 2,38
|
|EREGL
|48,42
|14.898.094.918
|% -2,42
|
|EKGYO
|10,68
|2.565.597.560
|% -1,02
|
|ISCTR
|28,36
|6.008.438.865
|% -0,21
|
|ODAS
|10,36
|1.954.559.605
|% 5,50
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9987
|31,0034
|% 0,30
|
|Euro
|33,5276
|33,5638
|% 0,35
|
|Sterlin
|39,0136
|39,2093
|% 0,28
|
|Frank
|35,0843
|35,2956
|% 0,43
|
|Riyal
|8,2419
|8,2832
|% 0,29
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|890,05
|891,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,45
|962,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,24
|82,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,39
|2.028,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
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17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 24 kaybederek (% -1.03 ) 9, 846
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17:48SILVR
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17:45USAK
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 651 adet işlem