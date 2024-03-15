***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.03.2024 16:15
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.03.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24902 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259198
BIST
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17:108.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -28,46
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.815
En Yüksek
8.908
17:1032,2191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0895
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
17:1035,1439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0333
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
17:102.238,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,41
|Açılış
|: 2.236,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler17:10
|PKART
|71,50
|70.177.469
|% 10,00
|
|DOBUR
|196,10
|76.375.317
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|249.546.057
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|65.774.944
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|55.876.673
|% -9,98
|
|KLRHO
|47,94
|157.677.237
|% -9,38
|
|DGATE
|48,00
|34.588.490
|% -7,16
|
|DESPC
|51,90
|73.899.780
|% -6,49
|
|THYAO
|273,00
|5.925.050.343
|% 0,46
|
|REEDR
|61,35
|4.380.435.794
|% 7,35
|
|OBAMS
|53,70
|3.107.282.185
|% 7,40
|
|ASTOR
|101,20
|3.073.947.638
|% -3,80
|
|MIATK
|69,35
|2.879.810.256
|% -2,32
|
|ISCTR
|10,38
|1.195.342.660
|% -0,10
|
|ZOREN
|5,11
|425.534.007
|% -0,97
|
|EKGYO
|10,83
|782.063.015
|% -0,64
|
|REEDR
|61,35
|4.380.435.794
|% 7,35
|
|AKFGY
|2,61
|162.919.706
|% -1,14
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2123
|32,2191
|% 0,28
|
|Euro
|35,1314
|35,1439
|% 0,09
|
|Sterlin
|41,5162
|41,7243
|% 0,48
|
|Frank
|36,8951
|37,0800
|% 0,64
|
|Riyal
|8,6872
|8,7308
|% 0,56
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,17
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|944,28
|945,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.077,74
|1.081,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,86
|84,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,66
|2.159,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:10
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-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 21 kaybederek (% -0.45 ) 7, 737
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CATES, ARTMS, IZINV, VRGYO, DOBUR, KLNMA, KERVN, ALVES, SODSN, PKART
-
17:25
PATEK, CLEBI, LMKDC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
AGHOL, MEGAP, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25ASTOR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 101.20 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 459, 744 adet işlem