***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak, Şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi 1 (bir) yıl süreyle yenilenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243324BIST